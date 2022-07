292 Airbus A320 pour quatre compagnies aériennes chinoises

4 compagnies aériennes chinoises pour 292 Airbus

Les compagnies aériennes chinoises ont repris le chemin des achats d'avions commerciaux. Quatre d'entre elles, Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines et Shenzhen Airlines viennent d'officialiser une commande pour 292 appareils de la famille Airbus A320neo. Sur ce total, 96 exemplaires iront chez China Southern Airlines avec un calendrier de livraisons s'échelonnant de 2024 à 2027. Le transporteur avait en effet vendu la mèche un peu plus tôt dans la journée, suivi par China Eastern Airlines pour 100 exemplaires. Reste à connaître la répartition entre les deux autres compagnies aériennes.

Le retour de la Chine dans les achats d'avions

Cette commande marque le retour de la Chine dans les achats d'avions après des années de gestion compliquée de la pandémie de Covid-19. A fin mai 2022, Air China n'avait plus aucun moyen-courrier Airbus à réceptionner. Idem chez China Eastern Airlines, China Southern Airlines et Shenzhen Airlines. Alors que ces quatre transporteurs ont non seulement un paquet d'appareils de la famille Airbus A320ceo à progressivement remplacer (645 pour être précis) dans les années à venir tout en prenant un compte le retour à la croissance du trafic intérieur. Cette commande pourrait d'ailleurs donner le signal à d'autres achats de la part d'autres compagnies aériennes chinoises.

A321neo pour China Eastern Airlines ?

China Eastern Airlines est la seule des quatre à ne pas avoir commandé de l'Airbus A321neo jusqu'à présent. Possible que la nouvelle commande soit l'occasion de franchir le pas. Ces achats sont aussi une bonne nouvelle pour les deux motoristes, Pratt & Whitney et CFM International.