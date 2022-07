Air France reçoit son dixième Airbus A220

"Auvers-sur-Oise". C'est le nom du dixième Airbus A220-300, qui vient d'arriver dans la flotte d'Air France. La compagnie française poursuit ainsi son renouvellement de flotte, pour lequel elle investit chaque année un milliard d'euros, afin d'améliorer la performance économique et environnementale. Air France annonce que d'ici 2030, sa flotte sera constituée à 70% d'avions de dernière génération, contre 7% actuellement.

Immatriculé F-HZUJ, le dernier avion moyen-courrier sorti des chaînes d'assemblage d'Airbus à Mirabel (Québec) vient de rejoindre l'aéroport Paris-CDG. Il effectuera son premier vol commercial le 5 juillet 2022, en rejoignant Venise (vol AF1126). "Auvers-sur-Oise", fait bien sûr référence à la commune du nord de Paris connue internationalement grâce aux oeuvres des peintres impressionnistes Camille Corot, Paul Cézanne et Vincent Van Gogh. Ce dernier a d'ailleurs passé ses derniers jours à Auvers-sur-Oise, où il est enterré près de son frère, Théo. Depuis 2019 et la livraison de son premier Airbus A350, Air France a renoué avec la tradition de baptiser ses avions du nom de villes françaises. Auvers-sur-Oise est la 96eme ville a être mise à l'honneur sur les appareils de la compagnie.

D'ici à 2025, 60 Airbus A220-300 remplaceront progressivement une partie des appareils moyen-courrier d'Air France. Avec jusqu'à 15 livraisons attendues chaque année, il s'agit de l'entrée en flotte la plus rapide de l'histoire d'Air France. Rappelons que l'A220-300 propose une réduction du coût au siège de 10% par rapport aux Airbus A318 et A319. Il consomme aussi 20% de carburant en moins et a aussi des émissions de CO2 réduites de 20%. L'appareil, avec sa configuration de 148 sièges en 3-2, permet à 80% des passagers d'avoir une place côté hublot ou côté couloir.