Air Corporate (Italie) commande 43 hélicoptères Airbus à l'EBACE 2023

43 hélicoptères pour Air Corporate dont 3 ACH160

Air Corporate, le principal opérateur italien d'aviation d'affaires, a passé une commande ferme de 43 hélicoptères auprès d'Airbus lors de la dernière journée du salon européen de l'aviation d'affaires, l'Ebace édition 2023. Les hélicoptères comprennent 40 hélicoptères monomoteurs (H125/H130) plus trois ACH160 d'Airbus Corporate Helicopters en configuration Line avec l'ensemble Lounge à ajouter aux deux ACH160 déjà commandés. Ce contrat est la plus importante commande d'hélicoptères commerciaux enregistrée par Airbus en Italie. Les hélicoptères seront livrés au cours des prochaines années pour une gamme de services de transport de passagers.

Un client de longue date

Cette dernière annonce vient s'ajouter aux 28 commandes supplémentaires passées ces dernières années par Air Corporate, basée à Vérone, dans le cadre de l'expansion continue de sa flotte. Rien qu'au cours des deux dernières années, Air Corporate a pris livraison de 17 hélicoptères Airbus, dont le premier des deux bimoteurs H135. Les hélicoptères Airbus volent en Italie depuis 50 ans et la société est un acteur clé du marché italien des hélicoptères avec 90 clients et une flotte de plus de 240 hélicoptères en service. de plus de 240 hélicoptères en service.