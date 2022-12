Falcon Aviation Services commande cinq hélicoptères Airbus H130

Falcon Aviation Services réceptionnera les Airbus H130 au cours de l'année prochaine

Selon les termes d'un accord signé au dernier salon MEBAA 2022, Falcon Aviation Services acceptera les hélicoptères Airbus H130 au cours de l'année prochaine pour le renouvellement de sa flotte utilisée intensivement pour les vols touristiques en hélicoptère Falcon Tours. Le directeur de l'exploitation de Falcon Aviation Services, le capitaine Ramandeep Oberoi, a déclaré : " Nous sommes très heureux d'ajouter cinq H130 flambant neufs à notre flotte pour nos opérations de visites touristiques en hélicoptère. Cela renforcera notre présence sur le marché et nous aidera à doubler cette activité dans les années à venir, tant à Dubaï qu'à Abu Dhabi." Arnaud Montalvo, responsable d'Airbus Helicopters pour l'Afrique et le Moyen-Orient, a déclaré : "Nous sommes ravis de recevoir cette importante marque de confiance de la part d'un opérateur très professionnel qui a déjà une longue expérience de nos hélicoptères."

Un pilote et jusqu'à sept passagers

L'Airbus H130 est un hélicoptère monomoteur intermédiaire avec une cabine spacieuse pour un pilote et jusqu'à sept passagers, qui est populaire auprès des pilotes qui aiment ses qualités de vol sportif et sûr. C'est l'hélicoptère le plus silencieux du marché dans sa catégorie, grâce au rotor de queue caréné Fenestron d'Airbus et au contrôle automatique de la vitesse variable du rotor, qui en font un voisin sympathique dans les villes, avec une signature sonore inférieure de 6 dB aux limites internationales de l'OACI. La conception simple du H130, l'utilisation de matériaux composites et l'expérience tirée de la famille mature des Ecureuil d'Airbus contribuent à réduire les coûts de maintenance et à assurer une grande disponibilité.

Falcon Aviation Services fournit également des services de soutien à l'aviation

Situé sur l'aéroport exécutif Al Bateen d'Abu Dhabi et à l'aéroport international Al Maktoum de Dubaï, Falcon Aviation Services fournit une large gamme de services opérationnels et de soutien à l'aviation, qui comprennent le soutien à l'aviation pétrolière et gazière, la maintenance, la réparation et révision (MRO), des services d'affrètement de jets d'affaires sur mesure et des visites touristiques en hélicoptère, un opérateur de base fixe (FBO), des services de gestion d'aéronefs et de gestion du maintien de la navigabilité (CAMO), la gestion et l'inspection d'héliports, entre autres.