Premier ACH160 Exclusive

Airbus Corporate Helicopters a livré le premier exemplaire de l'hélicoptère ACH160 Exclusive. Cet hélicoptère est non seulement le premier ACH160 en configuration Exclusive à être livré dans le monde, mais aussi le premier ACH160, toutes versions confondues, à être livré en Europe. Il a été accepté par un client privé basé en France et est entré en service immédiatement. L'ACH160 Exclusive offre une configuration intemporelle et sophistiquée qui permet le plus haut niveau de personnalisation de l'intérieur et d'artisanat sur mesure pour les clients les plus exigeants. Les autres caractéristiques comprennent des portes à charnières, un marchepied électrique et des fenêtres à double vitrage.

Haut de gamme du H160

L'ACH160 est la version haut de gamme du nouvel hélicoptère H160, livré à des clients privés et professionnels et offre un volume par passager supérieur de 20 % à celui des hélicoptères bimoteurs de la génération précédente et des fenêtres 35 % plus grandes que celles de ses concurrents, ce qui en fait la cabine la plus lumineuse de sa catégorie. La gamme complète d'hélicoptères ACH comprend les variantes ACH125, ACH130, ACH135, ACH145, ACH160 et ACH175 de la famille complète et leader sur le marché des modèles légers et moyens d'Airbus Helicopters. Une gamme de finitions d'avions haut de gamme, y compris des conceptions sur mesure, est disponible pour tous les modèles.