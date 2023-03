Airbus livre un premier ACH160 à The Helicopter Company

Un premier ACH160 sur dix

The Helicopter Company (THC) du Royaume d'Arabie Saoudite a pris livraison de son premier hélicoptère Airbus ACH160. Cet appareil est le premier des six hélicoptères fournis par Airbus Corporate Helicopters en configuration ACH160. Il sera utilisé pour des services d'aviation d'affaires par Red Sea Global, qui devient le premier client de l'ACH160 au Moyen-Orient. En outre, THC a commandé quatre ACH160 supplémentaires avec une option pour quatre autres, ce qui porte le total de ses engagements à dix ACH160, en plus des dix hélicoptères H125 et cinq H145 déjà livrés et des 15 hélicoptères H145 supplémentaires qui seront livrés en 2023 et 2024. L'ACH160 est entré en service pour la toute première fois en décembre 2021 au Japon sous la livrée All Nippon Helicopter.

"Ce premier ACH160 qui sera immédiatement déployé pour des services de transport d'entreprise avec Red Sea Global sur la côte ouest de l'Arabie saoudite", a commenté le directeur général de THC, le capitaine Arnaud Martinez.

Après les H145 et H125

Red Sea Global est le promoteur de deux des projets touristiques régénérateurs les plus ambitieux au monde, à savoir les projets Red Sea et Amaala sur la côte ouest de l'Arabie saoudite. The Helicopter Company est le premier fournisseur de services d'hélicoptères autorisé à effectuer des vols commerciaux dans le Royaume d'Arabie saoudite. La société est à l'avant-garde du développement des services d'hélicoptères commerciaux dans le Royaume et a déjà mis en service le H145 pour les services médicaux d'urgence et a déployé le H145 et le H125 en soutien au Rallye Dakar.