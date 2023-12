Accident de ravitaillement en plein vol : le panier reste accroché sur la perche du F-18

Si la plupart des images semblent banales, une image ressort (ci-après). En arrière-plan de l'image, il est possible d’apercevoir trois Super Hornet, ainsi que les officiers d'aide à l'appontage (LSO) en train de regarder (en avant-plan) un F/A-18F Super Hornet apponter. Ce dernier accroche bien l'un des trois câbles d'appontage mais étonnamment, sa perche de ravitaillement est sortie : le panier de l'avion ravitailleur est resté accroché ! L'US Navy n'a pas donné de détail mais il est sûr et certain que ce Super Hornet était en train de se ravitailler auprès d'un avion de ravitaillement. Durant cette phase critique, le panier s'est détaché du tuyau souple, arrêtant brusquement la manœuvre. Le F-18 s'est donc dirigé vers le porte-avions, avec sa perche toujours sortie et toujours en contact avec le panier de ravitaillement, permettant au photographe de prendre l'image ci-dessous.

Le 1er décembre, une série de 9 images des opérations de catapultages et appontages étaient publiées par le personnel du porte-avions USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69, classe Nimitz). Ce dernier est récemment arrivé dans le golfe Persique, suite aux tensions entre l'Iran et Israël depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Une frégate, des avions de combat Rafale et un avion de commandement aérien et de contrôle (AEW&C) E-2C Hawkeye français avaient d'ailleurs renforcé l'escadre du porte-avions lors de son passage dans le détroit d'Ormuz.

Un incident rare pour une manœuvre compliquée

Le ravitailleur n'est pas identifiable : KC-135 Stratotanker, KC-130 Hercules,... ou encore un autre F-18 en configuration de ravitailleur en vol. S'il s'agit d'un autre F-18, le groupe aéronaval perd temporairement deux appareils ravitailleurs : le premier est l'avion ravitailleur qui doit être inspecté afin de voir si les dégâts sont limités au tuyau de ravitaillement, au pod de ravitaillement ou si des dégâts ont été causés directement sur le ventre de l'appareil par le tuyau rompu. Le deuxième est l'appareil visible sur l'image : il s'agit d'un des quelques F-18 ravitailleurs (environ six par porte-avions, avec un groupe aérien embarqué standard), comme démontré par ses quatre réservoirs ainsi que par le pod de ravitaillement, en partie visible sous le ventre de l'appareil.

Cette image rappelle également que le ravitaillement en vol reste l'une des - si pas LA - manœuvres les plus complexes dans le domaine aérien : il s'agit de se rapprocher fortement d'un autre appareil et, dans ce cas-ci, essayer de mettre la perche de l'appareil à ravitailler dans le panier de l'avion ravitailleur... de jour comme de nuit, avec parfois des turbulences et un panier effectuant des "sauts",... Heureusement, les entrainements permettent d'aguerrir les pilotes à cette manœuvre et les incidents sont heureusement rares. "Récemment", un avion de combat Rafale M de la Marine nationale subissait également un incident de ravitaillement en vol le 6 février 2022, avec cette fois-ci, une partie de la perche du Rafale arrachée par le panier de l'avion ravitailleur. L'un des risques les plus importants dans ce genre d'incident aérien est l'arrachage total de la perche de l'avion à ravitailler et l'ingestion de débris par les moteurs de ce même avion.

En plus de cette méthode "Probe-and-Drogue", il est possible de ravitailler un avion par une seconde méthode, à condition que ce dernier soit adapté pour ce type de ravitaillement. Il s'agit du "Flying boom", où le ravitailleur doit faire rentrer une perche directement dans un réceptacle de l'appareil à ravitailler : c'est le ravitailleur qui, via une perche rétractable, va au contact de l'avion à ravitailler. Cependant, cette méthode est également dépendante des aléas en altitude, comme démontré par l'impressionnante vidéo ci-dessous.