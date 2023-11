La Marine nationale et l'Armée de l'Air et de l'Espace veillent au bon transit du porte-avions américain USS Eisenhower

Un transit sous haute tension

Le 26 novembre, l'US Navy publiait des images du porte-avions USS Dwight D. Eisenhower et de son escadre (Carrier Strike Group 2, CSG 2) lors de leur passage dans le détroit d'Ormuz. Ce détroit est stratégique car il est le seul point d'accès maritime permettant de naviguer dans le golfe persique... et d'accéder aux ports des pays environnants pour pouvoir commercer leurs nombreuses ressources naturelles (pétrole, gaz,...). Cependant, l'Iran a, par le passé, déjà effectué de nombreuses opérations offensives dans le détroit : attaques de milices, capture de tankers, mines marines,... Or, la guerre entre Israël et le Hamas, le soutien iranien au Hamas et le soutien américain envers Israël rendent le transit de ces navires extrêmement sensibles. Il n'y a bien évidemment peu de chances qu'une attaque iranienne, directe ou indirecte, contre l'escadre américaine soit lancée mais l'option est bien évidemment envisagée par l'US Navy.

Renforcement en mer...

La France et les États-Unis coopèrent justement dans cette région afin de soutenir les déplacements d'unités navales. Pour l'occasion, la frégate Languedoc (D 653, classe FREMM) s'est intégrée au CSG 2 afin de renforcer le groupe aéronaval américain. Ce navire est spécialisé dans la lutte anti-sous-marine, avec notamment un sonar remorqué CAPTAS 4, des torpilles ou encore un hélicoptère NFH-90 Caïman équipé en lutte anti-sous-marine. Ces capacités avaient déjà été fortement appréciées par l'US Navy car en 2020, la Vème flotte a décerné le "Hook'em Award" reconnaissant l'excellence du travail effectué par la frégate en ce qui concerne la lutte anti-sous-marine (ASM).

En plus de sa spécialité ASM, la frégate Languedoc est également multi-missions et de fait, emporte un armement varié en plus des torpilles :

16 missiles antiaériens courte à moyenne portée (+30 kilomètres) Aster 15 placés dans des cellules de lancement vertical (VLS)

16 missiles mer-sol de croisière naval (MdCN) également placés dans les VLS et permettant des frappes terrestres longue portée (plusieurs centaines de kilomètres, certains annoncent +1.000 km)

8 missiles antinavires Exocet MM40, d'une portée de 70 kilomètres

À noter que le radar de mat Héraklès (azimut à 360°, élévation de 0 à 70°) peut suivre jusqu'à 400 cibles aériennes sur une portée de 250 kilomètres mais également des cibles maritimes dans un rayon de 80 kilomètres.