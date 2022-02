Un Rafale M perd une partie de sa perche de ravitaillement

Une manœuvre extrêmement délicate

Le ravitaillement en vol fait partie des manœuvres les plus délicates pour un pilote militaire. Dans ce cas-ci, ce dernier doit d'abord s'approcher d'un appareil ravitailleur - et des turbulences qu'il engendre - pour viser ensuite un panier qui fait à peine 50 cm. La complexité de la manœuvre continue une fois la perche connectée au panier puisque le tuyau est très souple et peut donc faire des bonds de plusieurs mètres (turbulences créées par le ravitailleur, turbulences créées par la météo). Il peut donc, en un coup de fouet, arracher la perche de l'avion à ravitailler. Le pilote doit alors très rapidement changer de direction pour éviter d'aspirer des débris dans ses moteurs et se dérouter au plus vite sur un aéroport de secours.

En 2014, les turbulences avaient justement été responsables de l'arrachage d'un gland sur la perche d'un Rafale. L'appareil, appartenant à l'escadron 1/4 "Gascogne" avait réussi à se connecter à un ravitailleur KC-135 américain. Le pilote du Rafale a réussi à se connecter au panier et à anticiper les différents soubresauts du tuyau. Toutefois, les deux appareils ont rencontré une turbulence beaucoup plus forte que les précédentes :

"Et c'est le coup de fouet : le réceptacle part violemment vers le haut, perd le contact et frappe sèchement la pointe de la perche du Rafale. Le gland, cette partie mobile qui, telle une soupape, sert à réguler le flux de carburant injecté, est proprement sectionnée et un flot de carburant s'échappe maintenant de la perche mutilée."

En 2019, un changement de météo avait d'ailleurs forcé 7 Rafale à annuler leur ravitaillement en vol pour se dérouter vers l'Indonésie.