ZeroAvia sélectionné par l'AFWERX pour l'intégration de la propulsion à l'hydrogène sur Cessna Caravan

ZeroAvia sélectionné par l'AFWERX...

ZeroAvia a annoncé le 25 mars 2025 avoir été sélectionnée par le laboratoire de recherches de l'US Air Force, l'AFWERX, pour une subvention Small Business Innovation Research (SBIR, Recherche sur l'innovation dans les petites entreprises) afin de mener une étude de faisabilité portant sur l'intégration de la propulsion à l'hydrogène sur Cessna Caravan, parallèlement à une technologie avancée d'automatisation de l'avion. Les subventions AFWERX visent à répondre à des questions de recherche ayant des implications spécifiques pour les défis les plus pressants du département de l'US Air Force (DAF).

... Pour intégration de la propulsion à l'hydrogène sur Cessna Caravan

ZeroAvia analysera le potentiel de développement et de livraison d'un aéronef autonome de 8 000 livres (soit 3,6 t) doté d'une propulsion hydrogène-électrique permettant de réduire le bruit du moteur et la signature thermique, réduisant ainsi de manière significative la détectabilité. Les piles à hydrogène sont une technologie prometteuse pour améliorer l'autonomie, la durée et le temps de rotation d'une gamme de véhicules aériens sans pilote (UAV) électriques.

Réduire la logistique carburant

L'hydrogène présente des avantages supplémentaires en tant que carburant aéronautique, car il peut être produit au point de ravitaillement en carburant grâce à l'approvisionnement en électricité et en eau, ce qui simplifie considérablement la logistique du carburant - une considération essentielle pour toute application dans le domaine de la défense. Enfin, l'hydrogène possède l'énergie par unité de poids la plus élevée de toutes les sources d'énergie chimique, ce qui permet à un aéronef autonome de ce type d'avoir un rayon d'action maximal de plus de 2 000 nm (près de 4 000 km).

Intégration et impacts opérationnels

Reliable Robotics, spécialiste californien de la téléopération d'aéronefs, aidera ZeroAvia à explorer les systèmes de vol autonomes pertinents dans le cadre de l'étude. Le Departement of Air Force a commencé à offrir le programme SBIR/STTR Open Topic en 2018. L'étude explorera le potentiel d'intégration et les impacts opérationnels de technologies stratégiquement importantes dans le domaine de l'autonomie et des piles à combustible.

Le ZA600 sur le Caravan

ZeroAvia fait progresser la certification d'un groupe motopropulseur hydrogène-électrique de 600 kW - ZA600, qui utilise des piles à combustible pour convertir l'hydrogène en électricité afin d'alimenter des moteurs électriques - auprès des autorités de réglementation civiles. La première cellule prévue est le Cessna Caravan, fabriqué par Textron. L'entreprise a récemment annoncé une étape importante sur le plan réglementaire après avoir reçu un document G-1 de la FAA pour son système de propulsion électrique de 600 kW.