L'US Air Force attribue 37 millions de dollars à Piasecki pour le développer la prochaine génération d'ADAV

37 millions de dollars pour développer...

Piasecki Aircraft Corporation a annoncé le 21 novembre 2023 que l'entreprise avait obtenu un contrat pluriannuel de 37 millions de dollars de la part de l'AFWERX, la branche innovation de l'US Air Force, en collaboration avec l'Air Force Research Laboratory (AFRL), dans le cadre de son programme d'augmentation stratégique du financement (STRATFI). Ce contrat permettra à Piasecki de faire la démonstration en vol de son système aérien embarqué reconfigurable (ARES) à décollage et atterrissage verticaux (DAC ou VTOL en anglais), ainsi que des technologies de pointe en matière de propulsion par pile à hydrogène pour les applications ADAV (aéronef à décollage et atterrissage verticaux ou VTOL) et d'autres applications aéronautiques.

...ARES et le PA-890...

"Ce nouveau financement nous permettra de faire la démonstration de la configuration tilt-duct (rotor caréné basculant) unique de l'ARES, qui permet une transition transparente entre le vol stationnaire et le vol avant à voilure fixe - un saut technologique qui permettrait de relever les défis aériens critiques auxquels l'armée américaine est confrontée", a déclaré John Piasecki, PDG de Piasecki Aircraft. "Le programme d'essai STRATFI financera également la démonstration de la technologie de propulsion à pile à hydrogène sans émission pour les ADAV (Aéronefs à décollage et atterrissage verticaux ou VTOL) y compris notre futur hélicoptère mixte PA-890. La démonstration du PA-890 constituerait une première mondiale pour l'aviation électrique et ouvrirait une nouvelle ère de vol vertical propre. Alors que les travaux de R&D sur ces projets ont débuté il y a plusieurs années, ce nouveau financement permettra d'accroître rapidement notre capacité à fournir ces véhicules radicalement nouveaux à nos clients et partenaires des secteurs militaire et commercial", a ajouté John Piasecki.

Des essais en vol à la fin de l'année pour ARES

ARES est un aéronef ADAV modulaire multi-missions, à cabine basculante, qui peut être utilisé sans pilote (UAS) ou avec un module de vol piloté optionnel. ARES est conçu avec une empreinte d'atterrissage réduite pour permettre des opérations embarquées, ainsi que pour fournir un soutien C4I, ISR, de combat et logistique multi-missions, intégré à de petites forces de combat distribuées opérant sur de longues distances et sur des terrains complexes. Les modules de charge utile de mission rapidement reconfigurables offrent une souplesse de mission qui réduit considérablement l'empreinte et le coût logistiques globaux. Le véhicule de démonstration ARES a été produit en partenariat avec Lockheed Martin et financé par la DARPA. Grâce à un financement complémentaire de l'armée et de l'armée de l'air américaines, Piasecki et Honeywell intègreront un système triplexé de commandes de vol électriques afin de lancer les essais en vol de l'ARES d'ici la fin de l'année.

Poursuite des études sur la pile à hydrogène HTPEM

Ce financement va également permettre à Piasecki de poursuivre les études relatives à la motorisation hydrogène au travers de sa collaboration avec ZeroAvia, lequel officie dans le domaine de l'aviation électrique à hydrogène, pour développer et mettre en œuvre sa technologie révolutionnaire de pile à hydrogène à membrane échangeuse de protons à haute température (HTPEM) pour le PA-890 et d'autres applications ADAV. Le PA-890 devrait être le premier hélicoptère mixte fonctionnant à l'hydrogène et ne produisant aucune émission.