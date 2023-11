La NASA testera l'ADAVe de Joby en 2024

L'ADAVe de Joby à Edwards AFB

Le 25 septembre, Joby Aviation a annoncé la livraison d'un de ses ADAVe (Aéronef à Décollage et Atterissage Verticaux électrique ou eVTOL) - dans le cadre d'un contrat financé avec son client, le programme AFWERX Agility Prime de l'armée de l'US Air Force. La NASA a conclu un accord interagences avec AFWERX afin d'utiliser l'aéronef pour des essais concentrés sur la manière dont ces véhicules pourraient s'intégrer dans l'espace aérien national.

Un accord interagences

Agility Prime est le programme d'AFWERX axé sur la recherche et l'expérimentation de l'utilisation militaire de ces aéronefs. Car pour l'US Air Force, la question est de savoir si ces aéronefs électriques peuvent être employés dans le cadre de missions logistiques, notamment, mais pas seulement. L'aéronef de Joby a été livré à la fameuse base aérienne d'Edwards, en Californie, là ou la plupart des essais en vol "historiques" ont été réalisés depuis 1947 -et même avant- ou le passage du mur du son. L'Emerging Technologies Integrated Test Force (ce qui peut se traduire par la force d'essai intégrée des technologies émergentes) de la 412th Test Wing de la base dirigera la campagne d'essais en vol de Joby et d'Agility Prime. Le centre de recherche Armstrong Flight Research Center de la NASA est également situé à Edwards, un lieu privilégié pour la recherche en vol. Il s'agit du premier de plusieurs avions Joby que l'armée de l'air utilise pour des essais dans diverses bases militaires américaines.

La NASA ensuite, en 2024

À partir de 2024, les pilotes et les chercheurs de la NASA testeront l'aéronef de Joby, en se concentrant sur la gestion du trafic aérien, les procédures de vol et l'infrastructure au sol. La recherche utilisera les pilotes et le matériel de la NASA, comme le NASA Mobile Operating Facility, un laboratoire de recherche sur roues.