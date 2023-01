Textron livre le 3 000e avion de la famille Cessna Caravan

3 000e appareil de la famille Cessna Caravan livré...

Textron Aviation a annoncé aujourd'hui avoir livré un Cessna Grand Caravan EX à la compagnie aérienne brésilienne Azul Conecta, une filiale d'Azul Airlines basée à l'aéroport de Jundiai à São Paulo. Cet avion représente le 3 000e turbopropulseur de la famille Cessna Caravan livré dans le monde. Azul Conecta transporte les voyageurs des petites villes et des endroits éloignés à travers le Brésil.

Les employés de Textron Aviation et les représentants d'Azul Conecta ont célébré cette étape importante avec une cérémonie de livraison spéciale sur le site de Textron Aviation à Independence, Kansas. Conçu comme un avion utilitaire robuste avec de faibles coûts d'exploitation, le Caravan a été conçu pour être utilisé dans des régions éloignées avec des changements météorologiques extrêmes, un terrain montagneux et des conditions d'atterrissage difficiles. La polyvalence de l'avion est devenue légendaire, et la Caravan continue d'être largement utilisée sur les marchés mondiaux par une variété de clients, y compris les agences gouvernementales, les forces de l'ordre et les militaires, les opérateurs d'ambulance aérienne, les transporteurs de fret, les entreprises et les organisations humanitaires.

Le Caravan, une histoire qui remonte à 1981

Quatre modèles de Cessna Caravan sont actuellement proposés : le Caravan 208, le Grand Caravan EX 208B, le Caravan Amphibian et le Grand Caravan EX Amphibian. Le programme a été lancé en 1981 et le Caravan 208 a réalisé son premier vol en 1982. En 1984, le Caravan 208 a reçu sa certification tandis que sa commercialisation a débuté un an plus tard, en 1985. Cette année-là, l'appareil fut équipé, avec l'approbation de la FAA, de flotteurs. En 1986, le Caravan 208B Super Cargomaster, une version allongée de quatre pieds en configuration spécifiquement fret, a reçu la certification de type FAA. En 1998, le Caravan franchit la barre des 1 000 avions produits et livrés. Mais le "vrai" décollage des ventes se fera au début de la décennie 2000, après que l'appareil ne soit équipé d'un moteur Pratt & Whitney Canada PT6A-114A d'une puissance nominale de 675 chevaux. Actuellement l'appareil fait l'objet de diverses tentatives de remotorisation avec un groupe motopropulseur électrique ou hybride électrique. Dante est le dernier en date à proposer une version électrique du Caravan, dont la certification a été annoncée pour 2025