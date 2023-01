Azul Brazilian Airlines, compagnie la plus ponctuelle en 2022

La firme d'analyse de données pour l'aviation globale Cirium vient de publier son rapport annuel 2022 sur la ponctualité des compagnies aériennes mondiales ("On-Line Performance Review 2022). Cirium définit comme un vol "ponctuel", celui qui arrive dans les 15 minutes après l'horaire d'arrivée à la porte d'embarquement. Pour un aéroport, le vol doit décoller dans les 15 minutes après l'horaire de départ initialement prévu.

Azul en pole position

Globalement, la compagnie aérienne la plus ponctuelle selon le classement Cirium est le transporteur brésilien Azul Brazilian Airlines, avec un taux de 88,93% de vols ponctuels sur un total de 279 722 vols effectués. Viennent ensuite All Nippon Airlines (88,61%, 162 370 vols effectués) et Japan Airlines (88%, 165 981 vols effectués).

Les transporteurs espagnols, les plus ponctuels d'Europe

En Europe, les compagnies qui forment le trio de tête sont Iberia (85,87%, 91 154 vols effectués), Air Europa (84,10%, 48 163 vols effectués) et Iberia Express (83,80%, 35 665). Pour les autres régions, les compagnies aériennes les plus ponctuelles sont Delta Air Lines (Amérique du Nord), Thai AirAsia (Asie-Pacifique), Oman Air (Moyen-Orient/Afrique) et Azul (Amérique Latine). Du côté des aéroports, les plateformes les plus ponctuelles sont Tokyo-Haneda (90,33%, 373 264 vols), Bangalore Kempegowda International Airport (84,08%, 201 897 vols), Salt Lake City (83,87%, 226 545 vols).