ZeroAvia et Fortum partenaires pour le ravitaillement des aéroports en hydrogène dans les pays nordiques

ZeroAvia partnaire avec Fortum...

ZeroAvia a annoncé le 20 mars 2023 la signature d'un protocole d'accord avec l'entreprise énergétique nordique Fortum pour étudier le développement d'une infrastructure de production d'hydrogène et de ravitaillement dans les aéroports de la région. Les deux entreprises travailleront ensemble à la mise en place d'un réseau d'itinéraires aériens sans émissions. Dans le cadre de cette collaboration, ZeroAvia et Fortum étudieront le potentiel de développement d'une infrastructure d'hydrogène sur le terrain dans les aéroports concernés, dans le but de réduire les émissions des vols et de l'écosystème aéroportuaire au sens large. L'infrastructure d'hydrogène dans les aéroports peut également prendre en charge le trafic complémentaire provenant des transports lourds, des équipements de manutention et d'autres systèmes consommateurs d'énergie. Toute décision future concernant d'éventuels investissements sera prise à un stade ultérieur.

Pour fournir les aéroports en hydrogène

Fortum est une entreprise énergétique nordique qui produit et fournit de l'énergie propre, en collaborant avec les industries à leur décarbonisation dans le cadre de la transition vers des sociétés nettes zéro. Les activités principales de Fortum dans les pays nordiques comprennent la production d'électricité efficace et sans CO2, ainsi que la fourniture fiable d'énergie aux particuliers et aux entreprises. Fortum est ainsi bien placé pour fournir la capacité nécessaire à la production d'hydrogène vert, un ingrédient essentiel pour lutter contre l'impact de l'aviation sur le changement climatique.

Les pays nordiques les premiers à vouloir des vols à zéro émission

ZeroAvia est en tête de la course à la technologie des moteurs à zéro émission pour les avions commerciaux de transport de passagers et de fret, avec pour objectif de certifier ses moteurs d'abord pour les avions de 9 à 19 places d'ici à 2025, puis pour les avions de 40 à 80 places d'ici à 2027. Les pays nordiques, qui ont mis en place des politiques et des objectifs encourageant l'adoption de vols plus propres, seront parmi les premiers à adopter les vols à zéro émission. Excepté ZeroAvia, Heart Aerospace a lancé un projet d'avion régional fonctionnant lui aussi avec une pile à combustible. ZeroAvia a déjà fait la démonstration de son écosystème de ravitaillement aéroportuaire en hydrogène (HARE), une première mondiale, dans son centre de recherche et de développement de Kemble au Royaume-Uni, et travaille avec plusieurs aéroports sur des projets visant à mettre en place l'infrastructure et les opérations nécessaires à l'exploitation de lignes à zéro émission dès 2025.