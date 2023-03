ZeroAvia se dirige vers des des densités de plus de 3 kW/kg

HTPEM et puissance spécifique de 2,5 kW/kg au niveau de la cellule

ZeroAvia a annoncé aujourd'hui avoir atteint de hautes performances lors des tests de ses systèmes HTPEM (High Temperature Proton Exchange Membrane). Les premiers essais du module d'alimentation HTPEM pressurisé de 20 kW dans le centre de recherche et développement de ZeroAvia au Royaume-Uni ont démontré une puissance spécifique record de 2,5 kW/kg au niveau de la cellule, ouvrant la voie à des densités de plus de 3 kW/kg au niveau du système dans les 24 mois à venir. Le développement de la technologie des piles à combustible pour l'aviation est essentiel pour permettre de véritables vols commerciaux sans émissions, et pour les applications à forte consommation d'énergie - comme les grands avions et les hélicoptères - il est nécessaire d'augmenter la température et la pression à l'intérieur des piles à combustible afin d'obtenir un produit commercialement viable. L'augmentation de la température et de la pression permet le refroidissement par air, réduit la traînée de refroidissement, simplifie le système et, en fin de compte, permet des applications beaucoup plus exigeantes.

Une nouvelle approche

L'équipe de ZeroAvia annonce ainsi des avancées technologiques sans précédent en proposant un système HTPEM pressurisé, des revêtements conducteurs innovants permettant l'utilisation de plaques bipolaires en aluminium dans des environnements HTPEM très agressifs, ainsi qu'une nouvelle approche de l'assemblage membrane-électrode (MEA). La technologie propriétaire de ZeroAvia a été développée au cours des trois dernières années dans le cadre d'un effort concentré pour construire un portefeuille interne de technologies critiques pour l'aviation à pile à combustible chez ZeroAvia.

Au-delà des 3 kW/kg

La poursuite de la R&D permettra d'obtenir une puissance spécifique du système de pile à combustible de plus de 3 kW/kg, ce qui représente un changement radical des performances par rapport aux technologies traditionnelles de pile à combustible, rendant ainsi la propulsion par pile à combustible commercialement viable pour les avions de grande taille. Plus précisément, les systèmes HTPEM seront des candidats de choix pour le groupe motopropulseur ZA2000 de ZeroAvia, destiné aux avions de 40 à 80 places, ainsi que pour toute une série d'applications de giravions et d'avions à voilure tournante. Cette nouvelle génération de piles à combustible pourrait également être suffisante pour permettre la mise en place de systèmes de propulsion électrique pour des avions monocouloirs à turbines de plus de 100 places tels que le Boeing 737 et l'Airbus A320.

Du PEM au HTPEM, un gain en matière de traînée

Les composants utilisés dans le système ZeroAvia ont déjà été validés par des essais indépendants réalisés par des tiers dans plusieurs laboratoires indépendants, dont un laboratoire national de premier plan du ministère américain de l'énergie. Ces essais confirment la capacité des systèmes HTPEM à accélérer le développement de groupes motopropulseurs hydrogène-électricité de grande taille pour les avions de grande capacité. Le premier vol d'un avion de 19 places réalisé récemment par ZeroAvia a utilisé des systèmes de piles à combustible PEM à basse température (LTPEM). Les systèmes LTPEM actuels fonctionnent bien à l'échelle inférieure au mégawatt de ces petits avions, mais les températures inférieures du cœur de la pile rendent plus difficile l'évacuation de la chaleur des systèmes plus importants. La technologie HTPEM élimine un certain nombre de composants du système de pile à combustible et réduit la traînée de refroidissement, permettant ainsi une charge utile et un rayon d'action commercialement pertinents. Le HTPEM de ZeroAvia peut également offrir une plus grande durabilité, réduisant ainsi les coûts d'exploitation pour les compagnies aériennes.