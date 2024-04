ZeroAvia et FEAM Aero signent un accord pour la maintenance et l'entretien des moteurs d'avion à hydrogène-électricité

Protocole d'accord pour le rétrofit, la maintenance et l'assistance technique

ZeroAvia a annoncé le 9 avril 2024 la signature d'un protocole d'accord avec FEAM Aero portant sur le rétrofit, la maintenance et l'assistance technique. La première conception de moteur hydrogène-électrique de ZeroAvia pour des avions de 9 à 19 places ayant déjà fait l'objet d'une demande de certification auprès des autorités de réglementation, et un certain nombre de pré-commandes de groupes motopropulseurs ayant été passées, l'entreprise prépare un réseau capable d'aider les opérateurs à convertir leurs flottes à des systèmes de propulsion zéro émission, puis de fournir l'assistance nécessaire en matière de maintenance.

50 sites concernés

Dans le cadre de l'accord, les parties étudieront comment les plus de 50 sites de FEAM Aero peuvent offrir des services de maintenance et de réparation aux opérateurs utilisant la technologie de ZeroAvia. FEAM Aero assure déjà activement la maintenance des flottes concernées par la deuxième conception du groupe motopropulseur de ZeroAvia pour les avions de 30 à 90 places, y compris les Dash 8 et les CRJ. Dans le cadre de l'accord, FEAM Aero étudiera la possibilité d'établir une installation de production d'hydrogène vert sur l'un de ses sites aux États-Unis en partenariat avec ZeroAvia, ce qui permettra de prendre en charge l'adaptation précoce, les essais et la formation.

"Un réseau capable d'accompagner nos clients qui planifient déjà leur abandon des moteurs à combustion"

"Les systèmes de propulsion électrique et à pile à combustible permettront aux avions de voler plus longtemps, mais l'amélioration de l'économie et la réduction drastique de l'impact sur l'environnement signifient également qu'il y aura plus de vols. ZeroAvia a besoin de partenaires pour construire un réseau capable d'accompagner nos clients qui planifient déjà leur abandon des moteurs à combustion. FEAM Aero a des antécédents exceptionnels en matière de service et une approche intransigeante de la sécurité et de la qualité, ainsi qu'une forte adéquation avec les valeurs de ZeroAvia", a déclaré James Peck, Chief Customer Officer, ZeroAvia.

Le ZA600 sur Dornier Do-228

ZeroAvia a testé en vol un prototype de son ZA600 à bord d'un avion Dornier 228 sur sa base britannique de Kemble, dans le Gloucestershire, au cours des 15 derniers mois. Les moteurs hydroélectriques utilisent l'hydrogène dans des piles à combustible pour produire de l'électricité, qui est ensuite utilisée pour alimenter des moteurs électriques afin de faire tourner les hélices de l'avion. La seule émission est de l'eau.