Mehair passe commande de 20 moteurs hydroélectriques ZeroAvia ZA600

20 moteurs électriques à hydrogène ZA600

ZeroAvia a annoncé aujourd'hui que Mehair a passé une commande conditionnelle pour 20 moteurs électriques à hydrogène ZA600. Cette commande s'ajoute aux 2 000 moteurs déjà commandés selon ZeroAvia. Mehair (acronyme de Maritime Energy Heli Air Services Pvt Ltd.) a toujours proposé des services sur le sous-continent indien, en commençant par les îles Andaman et Nicobar en 2011. L'entreprise a désormais des projets ambitieux pour se développer sur une série d'itinéraires sous-régionaux à travers l'Inde avec des avions amphibies et des avions à roues.

Modernisation des moteurs de la future flotte de 10 avions Cessna Caravan

Mehair étudiera diverses options pour financer l'acquisition et la modernisation des moteurs de sa future flotte de 10 avions Cessna Caravan, y compris en travaillant avec des partenaires de location potentiels. La société a déjà établi une relation avec Monte en tant que partenaire privilégié pour la location du ZA600. ZeroAvia et Mehair travailleront également ensemble pour établir l'approvisionnement en carburant pour les services de l'opérateur à travers l'Inde. ZeroAvia prévoit de certifier le ZA600 d'ici la fin de l'année 2025 et travaille déjà en étroite collaboration avec la CAA britannique ainsi qu'avec d'autres régulateurs afin d'assurer une harmonisation et une certification rapide à l'échelle mondiale.

L'hydrogène comme un élément clé de l'avenir énergétique



L'Inde a la ferme intention d'utiliser l'hydrogène comme un élément clé de son avenir énergétique propre, en particulier dans des secteurs difficiles à maîtriser comme l'aviation, et de parvenir à une consommation nette nulle d'ici à 2070. Un objectif de 5 millions de tonnes métriques de production d'hydrogène par an a été fixé pour 2030. L'aviation connaît elle aussi une croissance spectaculaire dans le pays, le nombre de passagers ayant plus que doublé au cours de la dernière décennie et plus de 500 millions de passagers par an étant prévus d'ici à 2030 selon CAPA, Inde.