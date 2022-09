ZeroAvia a débuté les essais au sol de son groupe motopropulseur hydrogène-électrique avec son Dornier 228

Essais de roulage au sol...

ZeroAvia a procédé ce mois-ci aux premiers essais de roulage au sol du groupe motopropulseur hydrogène-électrique à bord de l'avion banc d'essai Dornier 228 basé au Royaume-Uni, à l'aéroport de Cotswold à Kemble à une centaine de kilomètres à l'est de Londres. ZeroAvia n'a pas relaché les commandes cet été, les travaux se sont poursuivis à un rythme soutenu pour l'intégrateur. Pour ce mois de septembre, il s'agit de terminer les essais au sol de son Dornier 228 basé au Royaume-Uni, avant son premier vol.

...Pour le Dornier Do-228 de ZeroAvia

Ces essais de roulage à moyenne puissance ont eu lieu à Kemble au début du mois, la vidéo montre l'avion testé se déplacer avec le groupe motopropulseur hydrogène-électrique faisant tourner l'hélice gauche. "Le groupe motopropulseur hydrogène-électrique fournit la puissance attendue, le comportement de l'avion est sain et la seule chose qui n'a pas été conforme à nos attentes, ce sont quelques gouttes de pluie. Sinon, nous sommes très satisfaits", commente Gabrielle Teofili, responsable de l'intégration et des essais des avions chez ZeroAvia et du projet HyFlyer II.