Premier vol à l'aide d'une pile à combustible hydrogène sur un Piper M

Pile à combustible à hydrogène

ZeroAvia a réalisé le premier vol à l'aide d'une pile à combustible à hydrogène installée sur un Piper M, monomoteur six places. Le vol a eu lieu le 25 septembre, depuis l’installation de R&D de la compagnie à Cranfield, en Angleterre, l'appareil a réalisé le taxiage, le décollage, un circuit complet et l’atterrissage. La réalisation de ZeroAvia est la première étape de l'entreprise visant à passer des combustibles fossiles à l’hydrogène zéro émission comme source d’énergie primaire pour l’aviation commerciale. "Finalement, et sans aucune nouvelle science fondamentale requise, les avions à hydrogène correspondent aux distances de vol et à la charge utile de l’avion à combustible fossile actuel", annonce ZeroAvia.

Projet HyFlyer

Cette étape s’inscrit dans le cadre du projet HyFlyer, un programme de recherche et développement soutenu par le gouvernement britannique et qui fait suite au tout premier vol électrique à batterie à échelle commerciale du Royaume-Uni, effectué par le même avion le 23 juin 2020. ZeroAvia va maintenant se tourner vers la prochaine et dernière étape de son programme de développement de six places - un vol zéro émissions de 250 nautiques (463 km) à partir d’un aérodrome situé dans les îles Orcades avant la fin de l’année. Cette démonstration sera à peu près équivalente aux routes aériennes principales très fréquentées comme Los Angeles-San Francisco ou Londres-Edimbourg.