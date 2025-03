Xeos, centre de maintenance du CFM Leap en Pologne, a été inauguré

Xeos inauguré, une coentreprise entre GE Aerospace et Lufthansa Technik

GE Aerospace a annoncé le 24 mars 2025 l'inauguration de Xeos, une installation de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de moteurs à Środa Śląska, près de Wrocław, en Pologne. Coentreprise entre GE Aerospace et Lufthansa Technik, ce site est dédié à la révision et à la réparation des moteurs Leap de CFM International, qui équipent les avions monocouloirs les plus populaires aujourd'hui. Il s'agit notamment des moteurs CFM LEAP-1A pour la famille Airbus A320neo et des moteurs CFM Leap-1B pour les avions Boeing 737 MAX.

Visites d'atelier de Leap-1B

Xeos effectue actuellement des visites d'atelier pour le Leap-1B tout en soutenant le travail sur les modules du Leap-1A et les essais de moteurs. L'installation prévoit d'ajouter la capacité de la cellule d'essai Leap-1B dans les mois à venir, tout en augmentant la capacité de révision et de réparation. « Il y a deux mois, nous avons annoncé avec fierté que LOT Polish Airlines avait choisi Lufthansa Technik pour la maintenance de ses moteurs CFM Leap-1B », a déclaré Christian Seitler, directeur principal des nouveaux types de moteurs chez Lufthansa Technik, qui est également un prestataire de services de maintenance et de réparation (MRO) agréé par CFM pour les moteurs Leap-1A et Leap-1B. « Par le biais de notre joint-venture Xeos avec GE Aerospace, nous ayons mis en service le premier moteur de LOT ici même, en Pologne. Cette installation ultramoderne vient compléter notre atelier de réparation des moteurs Leap à Hambourg », ajoute Christian Seitler.

35 000 m2

Xeos est une installation de 35 000 mètres carrés qui comprend un hall de préparation pour l'inspection des moteurs, un hall principal pour l'assemblage et le désassemblage des moteurs et des modules, une ligne moderne de nettoyage et d'inspection, un ensemble croissant de stations de réparation, un centre de formation pratique sur les moteurs et une cellule d'essai avancée. L'installation utilise les meilleures pratiques les plus récentes en matière de conception et d'exploitation allégées, basées sur le système d'exploitation allégé propriétaire de GE Aerospace, Flight Deck. La main-d'œuvre de Xeos représente 250 personnes et s'accroît au fur et à mesure. Des moteurs de formation sur le site permettent de recruter du personnel, de former et de renforcer les capacités rapidement dans la région de Wrocław.

Civil et militaire

La technologie de GE Aerospace équipe LOT Polish Airlines depuis plus de 25 ans avec des moteurs CFM56-3, CFM56-7B et Leap-1B pour les Boeing 737 Classic, 737 Next-Generation et 737 MAX, respectivement, ainsi que des moteurs CF34 pour les Embraer E-Jets. GE Aerospace équipe également de moteurs plusieurs avions et hélicoptères des forces armées polonaises. En janvier, GE Aerospace a reçu une commande de 210 moteurs T700 pour équiper 96 hélicoptères Boeing AH-64E Apache Guardian pour les forces armées polonaises.