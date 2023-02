MRO : Lufthansa Technik ouvre un nouveau centre de formation pour mécaniciens moteurs

376 nouveaux employés seront formés dans un nouveau centre à Hambourg-Rahlstedt

Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, la charge de travail dans les ateliers moteurs de Lufthansa Technik augmente à nouveau régulièrement et nécessite un grand nombre de mécaniciens moteurs hautement qualifiés. Pour répondre à cette demande croissante, Lufthansa Technik accélère sur la qualification des personnes qui ont déjà effectué un apprentissage technique ou artisanal et investit 7,5 M€ dans un centre de formation à Hambourg-Rahlstedt. Rien que cette année, 376 nouveaux employés y seront formés et seront en mesure d'assumer des tâches indépendantes dans les ateliers après seulement quatre à six mois de formation. Au cours des cinq prochaines années, plus de 1 000 nouveaux collègues - qui avaient à l'origine une formation de charpentier, de mécanicien automobile ou de prothésiste dentaire, par exemple - seront qualifiés pour réparer les dernières technologies de moteurs.

Aussi ouvert aux candidats internationaux

En plus de l'allemand, la formation technique aéronautique est aussi dispensée en anglais, de sorte que les candidats internationaux peuvent également être intégrés. Des interprètes en langue des signes seront disponibles à tout moment pour les futurs collègues malentendants. Lufthansa Technik forme des personnes malentendantes depuis plus de 20 ans et possède une grande expérience dans ce domaine. La formation commence par un bloc théorique dispensé par Lufthansa Technical Training GmbH. Les unités de formation pratique comprennent (si nécessaire) l'acquisition de connaissances dans le traitement des métaux (y compris le meulage, le perçage, le fraisage), le démontage/montage de modules, les constatations et les bases de la réparation des pièces de moteur. Trois moteurs de formation CFM56 sont disponibles à cet effet.

Un LEAP, moteur de dernière génération, sera ajouté prochainement. Pendant cette phase, les stagiaires sont encadrés par un total de huit formateurs expérimentés. "Nous sortons de la crise plus forts qu'avant et nous nous réjouissons de la forte demande pour nos services et produits dans l'ensemble du groupe Lufthansa Technik. Nos ateliers de moteurs à Hambourg se remplissent également à nouveau, et nous avons besoin de nombreux mécaniciens hautement qualifiés et motivés. Le centre de formation moderne offre les conditions idéales pour amener rapidement et efficacement les entrants au haut niveau de qualification que nos clients attendent de nous ", déclare Harald Gloy, COO et Chief Human Resources Officer chez Lufthansa Technik.

L'expérience montre que la formation sur le tas dans l'atelier prend du temps

"L'expérience nous a montré que la formation sur le tas dans l'atelier prend du temps pour toutes les personnes concernées et affecte les processus opérationnels structurés. C'est pourquoi nous avons décidé de créer notre propre centre de qualification pour la qualification complémentaire des personnes qui ont déjà une formation technique. De cette manière, nous sommes en mesure d'intégrer nos nouveaux collègues dans les ateliers rapidement et avec la meilleure préparation possible ", explique Michael Kirstein, VP Operations Engine Services chez Lufthansa Technik.