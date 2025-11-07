Wifi : ce sera Starlink pour British Airways et quatre autres compagnies aériennes

Au final, presque tous les appareils du groupe seront équipés du Wifi à haut débit Starlink. IAG comptait 601 avions en décembre 2024. Seuls ceux qui seront bientôt retirés ne seront pas concernés. Avec une telle flotte, IAG sera le plus grand groupe européen à proposer du Wifi à haut débit en vol.

IAG suit donc la tendance des compagnies aériennes à faire confiance à Starlink, dont les capacités du service semblent être appréciées par les passagers. D’ici fin 2026, tous les appareils d’Air France et Air France HOP seront également équipés. Autre client important de Starlink, United Airlines a aussi commencé à équiper ses avions, avec un premier vol le 15 octobre dernier.

De son côté, SpaceX continue d’avancer à grands pas dans le marché du Direct-to-Device (D2D), qui offrira la connectivité Starlink directement depuis son téléphone. Pour cela, après avoir acheté à Echostar les précieuses bandes de fréquences AWS-4 et AWS H-Block pour un montant de 17 milliards de dollars, SpaceX vient de leur racheter une bande supplémentaire (AWS-3) pour 2.6 milliards. Ainsi, on peut se poser la question : si les opérateurs téléphoniques proposent d’inclure Starlink en D2D dans le forfait de leurs utilisateurs, est-ce que les passagers seront intéressés de souscrire au Wifi des compagnies aériennes ? Starlink D2D sera accessible partout dans le monde, y compris en zone blanche.