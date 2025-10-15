United Airlines lance la technologie Starlink pour la connectivité à bord de ses avions

United Airlines réalise aujourd'hui une première pour une "major" américaine en inaugurant la technologie Starlink pour la connectivité à bord de ses avions sur le vol 2940 opérant la liaison New York/Newark-Houston. La compagnie prévoit d’équiper jusqu’à 15 Boeing 737-800 chaque mois ; plus de la moitié de sa flotte régionale dispose déjà de Starlink. D’ici la fin de l’année, un nouveau type d’appareil devrait à son tour recevoir la certification pour cette technologie.

À bord du Boeing 737-800, plus de 170 passagers bénéficieront d’une expérience Internet haut débit à faible latence comparable à celle d’une connexion domestique, permettant le visionnage de télévision en direct, de services de streaming, d’achats en ligne, de jeux et plus encore. Le 15 octobre, cet appareil effectuera également les liaisons Houston (IAH) - Fort Lauderdale (FLL) - Houston (IAH) sous les numéros de vol 365 et 445.

2 940 antennes déployées progressivement

Chaque Boeing 737-800 sera équipé de deux antennes Starlink. À terme, United prévoit d’installer près de 2 940 antennes sur l’ensemble de sa flotte, un clin d’œil au numéro du premier vol commercial. Le Wi-Fi Starlink sera gratuit pour les membres MileagePlus®, et les passagers seront informés avant le départ si leur appareil en est équipé.

Starlink ouvre de nouveaux horizons en termes de divertissement à bord et de connectivité informatique, y compris sur des ordinateurs personnels : streaming en direct (visionnage d’événements sportifs, de films ou de séries sur les plateformes personnelles, sans temps de chargement ni téléchargement préalable), travail collaboratif en temps réel (transfert et édition de fichiers, réunions virtuelles et partage instantané de documents), jeux à 30 000 pieds (accès à des jeux en ligne et suivi de diffusions live), achats en ligne en toute fluidité (planification de ses livraisons, réservations de restaurants ou de voyages depuis son siège), connexion simultanée sur plusieurs appareils (utilisation simultanée sur plusieurs supports : écran de siège, smartphone, tablette ou ordinateur).

Accès internet haut débit à faible latence

United a inauguré son premier vol régional équipé de Starlink en mai 2025 et plus de la moitié de sa flotte régionale en est désormais dotée. Les premiers retours clients sont particulièrement positifs : 90 % des passagers saluent la vitesse, la simplicité et la fiabilité du service. Pour mémoire, Starlink fournit un accès Internet haut débit à faible latence aux utilisateurs du monde entier. Première et plus grande constellation de satellites en orbite terrestre basse, Starlink offre un accès à haut débit permettant le streaming, les jeux en ligne, les appels vidéo et bien plus encore. Conçue et opérée par SpaceX, Starlink bénéficie de l’expérience reconnue de SpaceX en matière d’opérations spatiales et de mise en orbite pour déployer le système Internet le plus avancé au monde.