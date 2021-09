Voltaéro étoffe son conseil consultatif

Trois nominations au conseil consultatif de Voltaéro

Le conseil consultatif de VoltAero s'étoffe avec l'arrivée en son sein de trois cadres, apportant des décennies d'expertise dans le développement, la production et la gestion de programmes d'avions, alors que la société fait évoluer sa famille d'avions électriques-hybrides Cassio. Les trois personnes concernées sont respectivement Pilar Albiac-Murillo, Charles Champion et Sean O'Keefe, qui rejoignent Mikhail Lifshits au conseil consultatif.

Pilar Albiac-Murillo...

Honneur aux femmes pour commencer. Pilar Albiac-Murillo a exercé diverses responsabilités dans les secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile, notamment en tant que présidente-directrice générale de Saginaw Deutschland, ainsi que vice-présidente exécutive et directrice des opérations de la division Airbus Defence and Space. Elle a également occupé des postes de direction et de gestion chez Philips Innovation Services, Delphi Corp. et Rémy de Mexico SA de CV.

... Charles Champion...

De son côté, Charles Champion a acquis son expérience de l'industrie en occupant des postes de direction chez Airbus, notamment en tant que vice-président exécutif de l'ingénierie et membre du comité exécutif d'Airbus. Parmi ses responsabilités précédentes, il a été chef de produit pour le programme monocouloir d'Airbus et vice-président exécutif pour le programme A380 pendant le développement de ce très gros avion.

... Et Sean O'Keefe

La carrière de Sean O'Keefe couvre des postes de haut niveau dans le gouvernement, l'industrie et l'éducation. Il a notamment été administrateur de la Nasa, directeur adjoint de l'Office of Management and Budget, secrétaire de la Marine et contrôleur financier du ministère de la Défense des États-Unis. De 2009 à 2014, il a été directeur général des activités américaines d'Airbus et de son prédécesseur EADS. Actuellement, M. O'Keefe est professeur d'université et titulaire de la chaire Howard et Louise Phanstiel en gestion stratégique et leadership à la Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de l'université de Syracuse.