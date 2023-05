VoltAéro lance les travaux de sa future usine d'assemblage des Cassio

Vers l'usine d'assemblage des Cassio...

Un appel d'offres a été lancé pour la construction d'un site industriel sur l'aéroport de Rochefort - Charente-Maritime, en Nouvelle-Aquitaine, où VoltAero effectuera l'assemblage et les livraisons de sa famille d'avions électriques-hybrides Cassio. La notification de ce projet de construction - émise par le Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime - conduira à la création d'une installation comprenant trois lignes d'assemblage final d'avions Cassio, ainsi qu'un atelier, une zone logistique et des bureaux. L'emménagement de VoltAero est prévu dans un délai d'un an, soit en juin 2024.

A Rochefort- Charente-Maritime

D'une superficie totale de 7 400 mètres carrés - avec la possibilité d'extensions futures - le bâtiment offrira initialement 2 412 mètres carrés de surface au sol. La maîtrise d'ouvrage est assurée par le Syndicat Mixte et la maîtrise d'œuvre est confiée à l'agence rochefortaise SDArchitectes. Le coût du projet s'élève à 4,4 millions d'euros HT et comprend la desserte routière du site, une aire de tarmac pour les avions Cassio assemblés et une voie de circulation qui se raccorde à la piste de l'aéroport de Rochefort - Charente-Maritime. L'État français contribuera à hauteur de 665 000 euros dans le cadre du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT). Des discussions sont en cours avec la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté d'Agglomération de Rochefort-Océan pour leur soutien financier au projet.

Une étape importante

"Il s'agit d'une étape importante dans notre développement et d'un pas de plus vers l'aviation décarbonée, que nous créerons ensemble. Nous sommes également fiers de contribuer au développement économique de la région Nouvelle-Aquitaine", a commenté Jean Botti, fondateur de VoltAero et directeur général et technique de l'entreprise. VoltAero poursuit le développement de sa famille d'avions électriques-hybrides Cassio, bénéficiant de la validation du groupe motopropulseur électrique-hybride propriétaire de l'entreprise avec les essais en vol de son démonstrateur Cassio 1 - qui a enregistré 135 heures de vol tout en parcourant plus de 10 000 km.

Cassio, une famille de trois avions

Les avions Cassio seront proposés en trois versions. La première configuration produite est le Cassio 330 à cinq places, équipé d'un système de propulsion électrique-hybride de 330 kilowatts. Le Cassio 480 de VoltAero, de six places, aura une puissance de propulsion électrique-hybride de 480 kilowatts, tandis que le Cassio 600 aura une capacité de 12 places et une puissance de propulsion électrique-hybride de 600 kilowatts. La certification du Cassio est attendue pour la fin de l'année 2024, et le premier avion devrait être livré par VoltAero à l'aéroport de Rochefort - Charente-Maritime au début de l'année 2025. VoltAero emploie actuellement 35 personnes. Lorsque la nouvelle installation sera achevée, la société transférera ses activités à l'aéroport de Rochefort - Charente-Maritime avec quelque 60 employés. Lorsque la production prévue sera atteinte, l'usine emploiera 150 personnes et contribuera à la création de 450 emplois indirects.