VoltAero étend son marché à l'Asie du Sud-Est

Global Sky signe pour une précommande de 15 avions Cassio...

Global Sky a signé un protocole d'accord avec VoltAero pour la précommande de 15 avions Cassio, devenant ainsi un client potentiel en Asie du Sud-Est pour la famille d'avions électriques-hybrides de VoltAero.

...Au salon aéronautique international de Farnborough

L'accord a été annoncé aujourd'hui à l'ouverture du salon aéronautique international de Farnborough, au Royaume-Uni. Il permet aux deux entreprises de collaborer à des actions qui amèneront le Cassio en Asie du Sud-Est pour une mobilité aérienne régionale efficace et durable, notamment la définition des itinéraires et des opérations pour l'avion hybride-électrique, l'identification de la compatibilité avec les aéroports et la mise en place d'une infrastructure de recharge dans ces installations, ainsi que le développement d'un réseau de distribution pour le Cassio.

Mobilité aérienne régionale

« Cassio répond parfaitement aux ambitions de mobilité aérienne régionale de l'Asie du Sud-Est, en associant le rayon d'action de l'avion à la sécurité de notre système de propulsion électrique-hybride parallèle breveté », a déclaré Jean Botti, PDG et directeur de la technologie de VoltAero. « Nous nous réjouissons d'une collaboration mutuellement bénéfique avec Global Sky. Ce dernier fournit des services d'échange d'avions aux propriétaires d'aéronefs, avec un accès exclusif à un vaste inventaire d'aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante. Elle offre également une gamme complète de services complémentaires, dont la gestion, le financement et l'assistance technique.

Une offre de 5 à 12 places

La famille d'avions électriques-hybrides Cassio de VoltAero constituera une ligne de produits hautement performants et fiables pour les opérateurs commerciaux régionaux, les compagnies de taxis aériens/charters, les propriétaires privés, ainsi que pour les services utilitaires de fret, de livraison postale et d'évacuation médicale (Medevac). Elle sera produite en trois versions : le Cassio 330 à cinq places, le Cassio 480 à six places et le Cassio 600 à 10-12 places.