Salon du Bourget 2023 : VoltAero dévoile le prototype du Cassio 330

Le premier Cassio 330...

VoltAero a dévoilé aujourd'hui le premier avion électrique-hybride Cassio 330, en introduisant le premier membre d'une famille d'avions qui associe une conception de cellule propre à un système de propulsion hybride propriétaire. Ce prototype no. 1 Cassio 330 a été présenté sur le stand de VoltAero au Salon du Bourget (Zone d'exposition statique, Zone d'exposition B4).

...Volera à la fin de l'année 2023...

Le prototype no. 1 Cassio 330 devrait effectuer son premier vol à la fin de l'année 2023. Cet avion sera utilisé pour valider la configuration globale de la cellule et l'aérodynamique du tout nouveau design de VoltAero pour Cassio, et sera propulsé par un moteur thermique quatre cylindres de Kawasaki Motors, dérivé des moteurs de motos éprouvés de la société japonaise.

...Suivi du numéro 2 au deuxième trimestre 2024

Il sera suivi par le vol inaugural du Cassio 330 n° 2 au deuxième trimestre 2024. Cet avion sera utilisé pour le programme de certification de navigabilité, et sera équipé de l'unité de propulsion hybride full-up de VoltAero - composée du moteur thermique Kawasaki Motors à quatre cylindres (d'une puissance maximale de 165 kW) et d'un moteur électrique intelligent Safran ENGINeUSTM (d'une puissance maximale de 180 kW).

Akira Technologies a intégré et validé le groupe motopropulsif de Cassio

VoltAero a choisi AKIRA Technologies pour l'intégration et la validation du groupe propulsif hybride de Cassio. Cette société française, spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes de conversion d'énergie et de bancs d'essais, s'est vue confier par VoltAero la conception et le développement de la boîte de vitesses du groupe propulsif hybride de Cassio, l'intégration mécanique et les essais au sol du groupe, ainsi que les essais/adaptations du moteur thermique Kawasaki et du moteur électrique Safran.

Suite avionique Avidyne et cockpit tout écran

Le prototype Cassio 330 n°2 sera également équipé de la suite avionique pleine définition d'Avidyne, intégrant un glass cockpit avec des écrans Quantum 14 pouces de nouvelle génération pour un pilotage unique, et qui est spécifiquement conçu pour l'environnement de l'avion connecté. Dans le cadre de son accord avec VoltAero, la société américaine Avidyne assurera le développement exclusif de l'avionique pour la gestion de l'énergie de l'unité de propulsion hybride de Cassio. Au salon du Bourget, le stand d'exposition de VoltAero comprend la configuration du cockpit d'Avidyne, mettant en évidence son double affichage PFD/MFD (Primary Flight Display/Multifunction Display) avec une résolution 4K.

Le Cassio 330 puis le 480 à six places

Le Cassio 330 aura une configuration intérieure de quatre/cinq places, suivi du Cassio 480 à six places avec une puissance de propulsion électrique-hybride combinée de 480 kilowatts, et du Cassio 600 - qui sera dimensionné pour une capacité de 10/12 places avec une puissance de propulsion électrique-hybride de 600 kilowatts. Le Cassio 480 utilisera le moteur thermique à six cylindres de Kawasaki Motors.

Le Cassio volera avec du SAF et de l'hydrogène

VoltAero poursuit également l'application de carburants durables pour l'unité de propulsion hybride de Cassio, y compris le biocarburant et l'hydrogène. Actuellement, l'avion banc d'essai Cassio S de VoltAero effectue des validations en vol de l'unité de propulsion hybride de VoltAero avec du biocarburant. Dans le cadre de son exposition au salon du Bourget, VoltAero présente un moteur thermique Kawasaki Motors fonctionnant à l'hydrogène liquide, qui sera utilisé à l'avenir sur le Cassio 330. La famille Cassio constituera une ligne de produits pour les opérateurs commerciaux régionaux, les compagnies de taxis aériens/charters, les propriétaires privés, ainsi que pour les services utilitaires de fret, de livraison postale et d'évacuation médicale (Medevac). La gamme Cassio devrait selon son constructeur offrir des performances supérieures d'un ordre de grandeur à celles de la concurrence actuelle, et des coûts d'exploitation nettement inférieurs.