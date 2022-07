VoltAero choisit le moteur électrique ENGINeUS 100 de Safran pour le Cassio 330

EngineUS 100 pour le Cassio 330 de Voltaéro

Le prototype Cassio 330 de VoltAero volera avec le moteur électrique ENGINeUS 100 de Safran Electrical & Power, qui sera intégré au système de propulsion parallèle électrique-hybride de l’avion. Le contrat a été signé le 20 juillet au salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni. Le moteur ENGINeUS 100 fournira une puissance maximale supérieure à 150 kW au décollage et sera intégré, avec un moteur thermique de 150 kW, dans la chaine de propulsion hybride du Cassio 330, unique à VoltAero. L’ENGINeUS 100 inclut une électronique de contrôle dans la machine et sa gestion thermique est assurée par un système optimisé de refroidissement à air.

Une certification du moteur électrique prévue pour la mi-2023.

Selon les modalités du contrat, Safran Electrical & Power livrera un moteur ENGINeUS 100 avant la fin de l’année pour l’essai d’endurance au sol du système de propulsion électrique-hybride. Puis l’entreprise fournira un moteur ENGINeUS 100 homologué pour le vol en 2023, afin de permettre à la jeune pousse de tester le prototype Cassio 330 en vol. La certification du moteur électrique est prévue pour la mi-2023.

Trois versions pour le Cassio

VoltAero produira des avions Cassio en trois versions, chacune avec un haut niveau de modularité et des similitudes. Le Cassio 330 sera le premier à être certifié avec sa configuration de quatre à cinq places et son système de propulsion électrique-hybride de 330 kW. S’ensuivra le Cassio 480 à six places, avec une puissance de propulsion hybride-électrique combinée de 480 kilowatts, tandis que le Cassio 600, qui permettra d’accueillir 10 à 12 personnes, offrira une puissance de propulsion hybride- électrique de 600 kilowatts.

Canard bipoutre

Le système de propulsion hybride-électrique sera installé sur la partie arrière du fuselage et entraînera une hélice propulsive. La gamme d’avions Cassio de VoltAero est conçue à partir d’un fuselage optimisé en termes d’aérodynamique, avec un canard fixe à l’avant et une aile arrière avec des poutres de queue jumelées soutenant un empennage horizontal. VoltAero a déjà acquis une certaine expérience avec les moteurs ENGINeUS, et compte à son actif plus de 10 000 km de vol depuis 2019 avec l’avion de banc d’essai Cassio 1, qui intègre deux moteurs ENGINeUS 45 (d’une puissance continue de 45 kW) installés sur la voilure de l'appareil.