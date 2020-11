Safran va motoriser les eFlyer de Bye Aerospace avec l'ENGINeUS 100

Biplace et quadriplace électriques

Bye Aerospace a l’intentionde certifier auprès de la FAA (Federal Aviation Administration) l’eFlyer2 et l’eFlyer 4, appareils 100% électriques respectivement biplace et quadriplace, destinés à des missions de formation professionnelle au pilotage et de taxi aérien. L’ensemble de la gamme d’avions de Bye Aerospace en cours de développement. Ces aéronefs répondront aux exigences du marché, avec notamment une réduction de 80% des coûts d’exploitation, la suppression des émissions de CO2 et la réduction de bruit.

Moteur électrique ENGINeUS 100

Bye Aerospace estime que l’eFlyer évitera le rejet de plusieurs millions de tonnes de CO2 chaque année, rien que dans le cadre de la formation des pilotes. La famille ENGINeUS comprend une large gamme de moteurs électriques de puissances allant jusqu’à 500kW. Les moteurs ENGINeUS 100, qui équiperont l’eFlyer2 et l’eFlyer4, offrent un très haut niveau de performance et intègrent directement le contrôleur du moteur dans la machine. La gestion thermique s’effectue grâce à un système optimisé de refroidissement à air, conjointement intégré à la structure de l’aéronef par Safran et Bye Aerospace.