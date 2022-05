Propriété fractionnée avec le Cassio 330...

VoltAero lance un programme de propriété fractionnée en Europe. Lors du salon Ebace qui ouvrira ses portes le 23 mai à Genève, VoltAero acceptera les premières manifestations d'intérêt pour des parts de propriété fractionnée, en commençant par son Cassio 330 de cinq places - la première version de la famille d'avions de VoltAero à entrer en production. Équipés du système de propulsion hybride électrique-parallèle de 330 kW propre à VoltAero, les Cassio 330 seront positionnés dans des aéroports régionaux et locaux en Europe pour répondre à la demande des utilisateurs.

...Avant le Cassio 480 puis Cassio 600

Le programme de propriété fractionnée sera ensuite étendu avec les deux autres variantes d'avions de VoltAero : le Cassio 480, configuré avec six sièges et propulsé par un système de propulsion hybride de 480 kilowatts ; et le Cassio 600, avec une capacité de 10-12 sièges et 600 kilowatts de puissance hybride. Les trois versions de l'avion présentent un haut degré de modularité et de similitude. "Le Cassio va ouvrir une nouvelle ère de transport aérien hautement durable en Europe avec des services de vol à la demande pour ceux qui rejoignent notre propriété fractionnée", a expliqué Jean Botti, PDG et directeur de la technologie de VoltAero. "Il est tout à fait approprié que nous apportions cette solution de mobilité en Europe avec le Cassio - un avion de nouvelle génération véritablement innovant, développé et construit en Europe".

10 000 km d'opérations

Pendant les trois jours de l'Ebace, qui s'ouvrira le 23 mai au centre de convention Geneva Palexpo, l'équipe de VoltAero sera disponible sur le stand de la société pour des réunions et pour faire signer des clients potentiels pour le programme de propriété fractionnée (stand IZ_03). Le groupe motopropulseur hybride électrique-parallèle, propriété de VoltAero, a fait l'objet d'évaluations approfondies en vol avec le démonstrateur Cassio 1 de la société, couvrant près de 10 000 kilomètres d'opérations à travers l'Europe sur des segments typiques de l'aviation générale et des taxis aériens/itinéraires d'affrètement - ce qui a permis de réduire les risques pour la certification de navigabilité.

Prolongateur d'autonomie

Avec ce groupe motopropulseur intégré dans le poussoir arrière, le Cassio utilisera les moteurs électriques du système de propulsion pour une alimentation entièrement électrique pendant le roulage, le décollage, le vol principal et l'atterrissage. L'aspect hybride - avec un moteur à combustion interne - entre en jeu comme prolongateur d'autonomie, en rechargeant les batteries pendant le vol. En outre, cet élément hybride sert de sauvegarde pour la propulsion électrique, garantissant ainsi une véritable fonctionnalité à sécurité intégrée.

Assemblage à Rochefort

La conception de la cellule du Cassio repose sur un fuselage élancé et optimisé sur le plan aérodynamique, un canard avant et une aile arrière avec deux flèches qui soutiennent un empennage horizontal surélevé. Il sera qualifié selon la spécification de certification européenne EASA CS23 en tant qu'avion monomoteur de catégorie aviation générale, et est conçu dès le départ pour un faible coût de possession. VoltAero assemblera l'avion Cassio dans un site de production dédié à l'aéroport de Rochefort, dans la région Nouvelle-Aquitaine en France. La pose de la première pierre est prévue en 2022.