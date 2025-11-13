Volotea poursuit son recrutement d’ingénieurs

Fondée en 2011, Volotea continue de croître à grande vitesse. En 2025, la compagnie aura proposé environ 75 000 vols et exploité plus de 420 routes avec sa flotte de 41 Airbus A319 et A320 (3 A320 supplémentaires ont été commandés en 2024). 110 aéroports desservis, 19 bases en Europe : cela nécessite une grosse équipe.

Volotea compte au total plus de 2000 employés et continue de recruter. D’après son communiqué, la compagnie tient à centrer son image sur la « responsabilité » en renforçant son corps d’ingénieurs. L’entreprise en compte 107, dont 37 spécialistes en gestion aéronautique et 40 issus d’études supérieures en ingénierie aéronautique ou aérospatiale.

Les ingénieurs chez Volotea ont notamment comme mission la charge de l’entretien de la flotte, la sécurité des opérations, ou la planification des itinéraires, des corps de métiers qui demandent de nombreuses compétences très diverses. Autre champ de compétences très important : la qualité. La compagnie en cherche toujours pour améliorer ses processus techniques, garant à la fois de la sécurité des avions et de leurs passagers, mais aussi de l’efficacité technique de la compagnie aérienne qui continue son expansion. En 2025, la compagnie aura proposé 12.7 millions de sièges, soit +1% par rapport à 2024.

Enfin, le corps d’ingénieurs tient un rôle central dans la décarbonation de l’entreprise. Fin 2024, Volotea a annoncé avoir réduit de 51% ses émissions de CO2 par rapport à 2012, et compte réduire de 55% d’ici 2030.