Volotea poursuit son recrutement d’ingénieurs
Volotea poursuit son recrutement d’ingénieurs
© Airbus
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 13 novembre 2025 à 08:00

237 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Volotea poursuit son recrutement d’ingénieurs

Dans son désir de renforcer son bagage technique, la compagnie espagnole continue de renforcer son socle d’ingénieurs dans sa main d’œuvre. Volotea compte en recruter entre 20 et 30 par an.

Fondée en 2011, Volotea continue de croître à grande vitesse. En 2025, la compagnie aura proposé environ 75 000 vols et exploité plus de 420 routes avec sa flotte de 41 Airbus A319 et A320 (3 A320 supplémentaires ont été commandés en 2024). 110 aéroports desservis, 19 bases en Europe : cela nécessite une grosse équipe.

Volotea compte au total plus de 2000 employés et continue de recruter. D’après son communiqué, la compagnie tient à centrer son image sur la « responsabilité » en renforçant son corps d’ingénieurs. L’entreprise en compte 107, dont 37 spécialistes en gestion aéronautique et 40 issus d’études supérieures en ingénierie aéronautique ou aérospatiale.

Les ingénieurs chez Volotea ont notamment comme mission la charge de l’entretien de la flotte, la sécurité des opérations, ou la planification des itinéraires, des corps de métiers qui demandent de nombreuses compétences très diverses. Autre champ de compétences très important : la qualité. La compagnie en cherche toujours pour améliorer ses processus techniques, garant à la fois de la sécurité des avions et de leurs passagers, mais aussi de l’efficacité technique de la compagnie aérienne qui continue son expansion. En 2025, la compagnie aura proposé 12.7 millions de sièges, soit +1% par rapport à 2024.

Enfin, le corps d’ingénieurs tient un rôle central dans la décarbonation de l’entreprise. Fin 2024, Volotea a annoncé avoir réduit de 51% ses émissions de CO2 par rapport à 2012, et compte réduire de 55% d’ici 2030.

Mots clés

Volotea rh recrutements Recrutement RECRUTEMENT AÉRONAUTIQUE école d'ingénieurs Ingénieur compagnies aériennes


Lire aussi

Rocket Lab : nouveau report de Neutron
Espace

Rocket Lab : nouveau report de Neutron

L’entreprise américaine et néo-zélandaise a annoncé le 10 novembre les résultats financiers de leur troisième trimestre. ...

Commentaires
Daniel Chretien
Daniel Chrétien
13/11/2025 08:00
237 mots

Aviation Civile

Volotea poursuit son recrutement d’ingénieurs

Dans son désir de renforcer son bagage technique, la compagnie espagnole continue de renforcer son socle d’ingénieurs dans sa main d’œuvre. Volotea compte en recruter entre 20 et 30 par an.

Volotea poursuit son recrutement d’ingénieurs
Volotea poursuit son recrutement d’ingénieurs

Fondée en 2011, Volotea continue de croître à grande vitesse. En 2025, la compagnie aura proposé environ 75 000 vols et exploité plus de 420 routes avec sa flotte de 41 Airbus A319 et A320 (3 A320 supplémentaires ont été commandés en 2024). 110 aéroports desservis, 19 bases en Europe : cela nécessite une grosse équipe.

Volotea compte au total plus de 2000 employés et continue de recruter. D’après son communiqué, la compagnie tient à centrer son image sur la « responsabilité » en renforçant son corps d’ingénieurs. L’entreprise en compte 107, dont 37 spécialistes en gestion aéronautique et 40 issus d’études supérieures en ingénierie aéronautique ou aérospatiale.

Les ingénieurs chez Volotea ont notamment comme mission la charge de l’entretien de la flotte, la sécurité des opérations, ou la planification des itinéraires, des corps de métiers qui demandent de nombreuses compétences très diverses. Autre champ de compétences très important : la qualité. La compagnie en cherche toujours pour améliorer ses processus techniques, garant à la fois de la sécurité des avions et de leurs passagers, mais aussi de l’efficacité technique de la compagnie aérienne qui continue son expansion. En 2025, la compagnie aura proposé 12.7 millions de sièges, soit +1% par rapport à 2024.

Enfin, le corps d’ingénieurs tient un rôle central dans la décarbonation de l’entreprise. Fin 2024, Volotea a annoncé avoir réduit de 51% ses émissions de CO2 par rapport à 2012, et compte réduire de 55% d’ici 2030.

Mots clés

Volotea rh recrutements Recrutement RECRUTEMENT AÉRONAUTIQUE école d'ingénieurs Ingénieur compagnies aériennes

Lire aussi

Rocket Lab : nouveau report de Neutron
Espace

Rocket Lab : nouveau report de Neutron

L’entreprise américaine et néo-zélandaise a annoncé le 10 novembre les résultats financiers de leur troisième trimestre. A cette occasion, Rocket Lab a annoncé que le vol inaugural de leur nouvelle fusée Neutron sera finalement décalé à 2026.
Commentaires