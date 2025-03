Volocopter, trois mois pour trouver des investisseurs

Consolidation dans le secteur de l'ADAVe

C'est une véritable consolidation que traverse le secteur des ADAVe. Après un emballement comparable à ce que fut le phénomène de bulle internet -toutefois sur une période beaucoup plus courte et sans les scandales financiers qui y furent liés-, la réalité du marché reprend le dessus. Parmi les entreprises actuellement sur la sellette figure Volocopter, qui connaît depuis le 3 mars 2025 une nouvelle phase de la procédure d'insolvabilité. Trois mois supplémentaires pour assurer son avenir lui ont été accordés par le biais du processus d'administration judiciaire. Le 1er mars, la quasi-totalité des 500 employés de l'entreprise ont été mis en congé afin que l'entreprise se conforme aux exigences de la législation allemande en matière d'insolvabilité.

Une certification qui tarde à venir

Le 26 décembre 2024, Volocopter a déposé sa première demande d'insolvabilité auprès d'un tribunal de Karlsruhe, faisant ainsi l'objet d'un programme de pré-insolvabilité, lequel a pris fin à la date du 28 février. Le tribunal qui a pris en compte la procédure a nommé en qualité d'administrateur Tobias Wahl, dans le but de chercher de nouveaux investisseurs, afin de pourvoir poursuivre le processus de certification de son ADAVe (Aéronef à Décollage et Atterrissage Verticaux électrique) biplace VoloCity. Malheureusement, si précédemment le constructeur était enthousiaste quand à la proximité de la certification AESA (Agence Européenne de Sécurité Aérienne) de son aéronef, cette dernière semble prendre plus de temps que prévu. Par ailleurs, les démonstrations prévues lors des J.O. 2024 n'ont pu être réalisées, ce qui n'a pas contribué à faire avancer la certification de l'aéronef par le régulateur européen, outre la communication désastreuse autour du projet. Certains élus, notamment de la ville de Paris, ayant adopté une attitude littéralement opposée au programme. Malgré tout, la société pourrait toutefois changer de propriétaire, car Tobias Wahl est en négociation avec des investisseurs potentiels. Cependant, actuellement rien n'a encore été signé.

Trois mois pour trouver de nouveaux investisseurs

Volcopter a donc trois mois pour tenter de trouver un repreneur, ce qui amène l'entreprise jusqu'à fin mai 2025. Passé cette date, à défaut d'investisseurs, l'avenir de Volocopter sera vraisemblablement similaire à celui de feu Lilium et son Lilium Jet. Lequel a été contraint de mettre la clé sous la porte, faute de liquidités pour assurer sa pérennité.