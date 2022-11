Avion décarboné : nouvelles levées de fonds pour Volocopter et VoltAero

Volocopter a désormais les moyens de passer "le mur" de la certification

Volocopter, qui développe le futur taxi aérien ou eVTOL ou ADAVe "VoloCity", a réussi à lever 182 M$ supplémentaires dans le cadre d'un financement de série E. Une opération qui va permettre à la société de passer "le mur" de la certification et même "d'aller au delà". Cette nouvelle levée de fonds s'accompagne de l'arrivée de nouveaux investisseurs : NEOM et GLy Capital Management. Ces derniers ne sont pas des inconnus pour Volocopter.

Cette dernière a créé une société en joint-venture (JV) avec NEOM en décembre 2021 "pour intégrer le VoloCity et le VoloDrone dans les systèmes de mobilité durable et intelligente de NEOM". La JV concevra, intégrera et exploitera des routes pendant les sept premières années". NEOM gère un projet de ville nouvelle futuriste baptisée "The Line" au royaume d'Arabie saoudite. Derrière GLy Capital Management se trouve Geely Holding, le constructeur automobile chinois qui détient les marques Volvo Cars et Lotus. Geely a déjà injecté 50 M€ dans Volocopter en septembre 2019. Là aussi, un partenariat stratégique avait été scellé à l'époque.

L'italien TESI apporte 32 M€ à VoltAero

De son côté, VoltAero a réussi à lever 32 M€ dans le cadre d'une première tranche d'un financement de série B, ce qui signifie que la startup dirigée par Jean Botti est dotée d'un plan de développement jugé crédible par les investisseurs, que son activité peut s'internationaliser et qu'elle peut continuer à recruter de nouveaux talents. C'est le groupe italien TESI qui apporte ces 32 M€ qui permettront des couvrir les investissements liés à la certification et à la production du Cassio 330, le premier modèle de la famille d'avions à propulsion électrique hybride que veut développer par VoltAero.

Plus de 5 Md$ investis dans les projets eVTOL

Les différents acteurs du segment eVTOL (Archer Aviation, Beta Technologies, Joby Aviation, Lilium, Vertical Aerospace, Volocopter) auront globalement réussi à lever plus de 5 Md$ depuis leurs débuts. Derrière cette somme, des fonds d’investissement des plus divers qui «mettent pour voir » et d’autres qui sont présents dans le capital de plusieurs de ces « jeunes pousses » de l’aéronautique. Au regard des montants des portefeuilles gérés par les différents fonds, les sommes investies à présent sur le segment des eVTOL ou ADAVe sont minimes. Mais de conséquentes capacités de mobilisation financière sont bien là pour accompagner les différents programmes qui iront jusqu’à la certification. (Pour le détail, lire ou relire dossier publié par Air & Cosmos dans numéro 2787 du 17 juin 2022)