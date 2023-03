United Airlines et Archer annoncent la première ligne commerciale de taxis aériens électriques à Chicago

De O'Hare à Vertiport Chicago

Archer Aviation et United Airlines ont annoncé aujourd'hui leur intention de lancer la première ligne de taxis aériens à Chicago, entre l'aéroport international O'Hare (ORD) et Vertiport Chicago. Vertiport Chicago, la plus grande installation de décollage et d'atterrissage verticaux d'Amérique du Nord, est située dans l'Illinois Medical District, près du Chicago Loop [un des quartiers de la ville, situé au centre de cette dernière et qui se caractérise notamment par ses commerces]. Ce site a été choisi comme site de décollage et d'atterrissage pour cette liaison entre l'aéroport et le centre-ville en raison de sa commodité, de son accès et de son service inégalés. De là, les passagers pourront se rendre à ORD (l'aéroport de Chicago O'Hare) et en repartir grâce au Midnight d'Archer en 10 minutes environ. Un trajet similaire en voiture peut prendre plus d'une heure, voire plus, aux heures de pointe.

"A partir de 2025"

L'objectif de United et d'Archer pour son réseau UAM est de fournir aux résidents et aux visiteurs de la région métropolitaine de Chicago une alternative sûre, durable, peu bruyante et compétitive en termes de coûts aux transports terrestres à partir de 2025. Chicago est la troisième ville la plus peuplée des États-Unis, un centre d'affaires, d'innovation et d'investissement, et le siège de United. C'est donc une ville unique pour Archer et United. Les premiers itinéraires de lancement se concentreront sur les services de transport entre l'aéroport et le centre de la ville, que l'on appelle les itinéraires "principaux". Une fois les lignes principales établies, l'étape suivante consistera à développer des lignes secondaires pour relier les communautés environnantes.

Mettre en place l'infrastructure électrique

"Vertiport Chicago est ravi de participer, aux côtés d'United Airlines et d'Archer, à la révolution des déplacements intra-urbains à Chicago", a déclaré Daniel Mojica, directeur exécutif de Vertiport Chicago. "Ce partenariat inspirera d'autres villes à planifier des solutions de transport de pointe". ComEd, la plus grande société de services publics du Midwest, travaillera avec United et Archer pour mettre en place l'infrastructure électrique nécessaire à l'exploitation des ADAVe ou eVTOL dans la région métropolitaine de Chicago et ses environ