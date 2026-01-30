Une proposition de constellation à contre-courant
Une proposition de constellation à contre-courant
© P.-F. Mouriaux / Air & Cosmos
Pierre-François Mouriaux
A Bruxelles, Pierre-François Mouriaux

publié le 30 janvier 2026 à 07:00

434 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Une proposition de constellation à contre-courant

En marge de la conférence spatiale européenne qui s’est tenue les 27 et 28 janvier à Bruxelles, la startup finlandaise Iceye a lancé cette proposition : que l’Europe s’unisse pour se doter d’une large constellation dédiée à la sécurité et la résilience.

Immobilisme et nationalismes

La 18e conférence spatiale européenne (European Space Conference) s’est tenue les 27 et 28 janvier au centre de congrès Square de Bruxelles, en Belgique.

Elle est intervenue dans un contexte particulièrement anxiogène, entre l’approche du cinquième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le fossé

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Rachat de LMB par le groupe américain Loar : un impact stratégique pour la France
Défense

Rachat de LMB par le groupe américain Loar : un impact stratégique pour la France

Spécialisée dans les ventilateurs de refroidissement, LMB est présent sur de nombreux véhicules, bateaux, hélicoptères et avions. Pourtant, son rachat par le groupe américain Loar peut avoir un impact ...

Rafale : Safran augmente ses activités au Creusot
Industrie

Rafale : Safran augmente ses activités au Creusot

Ce 29 janvier, Safran Aircraft Engines a annoncé son projet d’extension de son usine du Creusot dans le but de soutenir la hausse de production des moteurs GE90 pour CFM et M88 pour le Rafale.

Sophie Adenot : décollage à partir du 11 février
Espace

Sophie Adenot : décollage à partir du 11 février

Le 28 janvier, la Nasa a communiqué les dates de début de fenêtre de tir du décollage de l’équipage Crew-12 à destination de l’ISS, avec parmi eux Sophie Adenot. Une date néanmoins glissante car proch ...

Pierre-François Mouriaux
A Bruxelles, Pierre-François Mouriaux
30/01/2026 07:00
434 mots

Espace

Une proposition de constellation à contre-courant

En marge de la conférence spatiale européenne qui s’est tenue les 27 et 28 janvier à Bruxelles, la startup finlandaise Iceye a lancé cette proposition : que l’Europe s’unisse pour se doter d’une large constellation dédiée à la sécurité et la résilience.

Une proposition de constellation à contre-courant
Une proposition de constellation à contre-courant

Immobilisme et nationalismes

La 18e conférence spatiale européenne (European Space Conference) s’est tenue les 27 et 28 janvier au centre de congrès Square de Bruxelles, en Belgique.

Elle est intervenue dans un contexte particulièrement anxiogène, entre l’approche du cinquième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le fossé qui se creuse de plus en plus profondément entre les

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Rachat de LMB par le groupe américain Loar : un impact stratégique pour la France
Défense

Rachat de LMB par le groupe américain Loar : un impact stratégique pour la France
Rafale : Safran augmente ses activités au Creusot
Industrie

Rafale : Safran augmente ses activités au Creusot
Sophie Adenot : décollage à partir du 11 février
Espace

Sophie Adenot : décollage à partir du 11 février