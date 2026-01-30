Une proposition de constellation à contre-courant

Immobilisme et nationalismes

La 18e conférence spatiale européenne (European Space Conference) s’est tenue les 27 et 28 janvier au centre de congrès Square de Bruxelles, en Belgique.

Elle est intervenue dans un contexte particulièrement anxiogène, entre l’approche du cinquième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le fossé