Une motorisation franco-indienne pour l'hélicoptère IMRH

Moteur de nouvelle génération Aravalli...

Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et SAFHAL Helicopter Engines Pvt. Ltd. (SAFHAL) ont signé un contrat pour lancer la conception, le développement, la fabrication et le support du moteur de forte puissance de nouvelle génération Aravalli, destiné à l'hélicoptère IMRH (Indian Multi-Role Helicopter) indien de 13 tonnes et sa version embarquée DBMRH (Deck-Based Multi-Role Helicopter).

...Par SAFHAL

SAFHAL est une coentreprise entre Safran Helicopter Engines et HAL destinée à la conception, au développement, à la fabrication, et au support de moteurs d'hélicoptère de nouvelle génération en Inde. Sa création en 2023 démontre l'engagement envers la vision « Atmanirbhar Bharat » du gouvernement indien pour l'autonomie du pays en matière de technologies aéronautiques et de défense. Dans le cadre de ce contrat stratégique, SAFHAL travaillera avec ses sociétés mères sur des technologies de moteur, garantissant des performances, une fiabilité et une efficacité opérationnelle de haut niveau. Cette collaboration impliquera une conception de pointe, des processus de fabrication avancés et des protocoles d'essai rigoureux afin de répondre aux normes mondiales les plus strictes.

...Pour l'hélicoptère multirôle indien ou IMRH

L'IMRH (Indian Multi-Role Helicopter) est un nouvel hélicoptère multirôle de 13 tonnes conçu par HAL pour répondre aux besoins des forces armées indiennes. Une version navale, le DBMRH (Deck-Based Multi-Role Helicopter) de 12,5 tonnes, est également en cours de développement pour la Marine indienne. Les moteurs Aravalli seront conçus pour fonctionner dans les environnements exigeants, dans lesquels ces hélicoptères seront déployés. Ces moteurs pourront également servir à des usages civils, comme le transport offshore, utilitaire ou encore de VIP.

Un partenariat qui remonte à l'Artouste

Safran Helicopter Engines a été le partenaire privilégié de HAL pour la motorisation de ses hélicoptères , en commençant par les moteurs Artouste utilisés sur les Cheetah et Chetak et le moteur Shakti et ses variantes équipant les ALH, LCH et LUH. Cette nouvelle collaboration porte cette relation à un niveau supérieur grâce à la conception et au développement d'un moteur d'hélicoptère moderne destiné un hélicoptère de transport moyen.