HAL et Safran signent un accord de répartition d’activités pour le développement du moteur de l’hélicoptère IMRH

IMRH et DBMRH

Safran Helicopter Engines et Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ont signé un accord de partage d’activités pour le développement du moteur destiné au futur hélicoptère IMRH (Indian Multi-Role Helicopter) de 13 tonnes et à sa version embarquée DBMRH (Deck Based Multi-Role Helicopter). Cet accord fait suite au mémorandum d’entente (Memorandum of Understanding) signé le 8 juillet 2022 et formalise la répartition des activités au sein de cette co-entreprise. HAL participera notamment à la conception, au développement et à la production des parties sensibles du moteur, ce qui constitue une avancée majeure en termes d'expertise et de savoir-faire en Inde.

Une maquette présentée à Aero India

Cet accord de répartition a été signé par Florent Chauvancy, Directeur des Ventes et du Marketing de Safran Helicopter Engines, et M. K Ramesh, Directeur Général d’HAL Aero Engine Research and Design Centre, en présence de M. Shri C.B. Ananthakrishnan, Président-directeur Général d’HAL et M. Franck Saudo, Président de Safran Helicopter Engines. Le développement de l'hélicoptère IMRH se poursuit, et un modèle à l'échelle 1/3 a été présenté par HAL au salon Aero India. Les discussions avancent également avec les forces armées indiennes quant à leurs besoins opérationnels pour ce nouvel hélicoptère. L'utilisation d'un moteur dont une partie importante des composants est d'origine indienne est un gage de souveraineté pour l'Inde et démontre l'engagement de Safran Helicopter Engines et d’HAL envers la vision du gouvernement indien « Atmanirbhar Bharat », pour l'autonomie de l’Inde en matière de technologies de défense.

Ecosystème aérospatial indien

M. Shri C.B. Ananthakrishnan a déclaré : « le développement de ce moteur de forte puissance aux côtés d’un partenaire compétent comme Safran Helicopter Engines va permettre d’étendre le savoir- faire d’HAL. Nous sommes convaincus que ce nouveau moteur répondra aux exigences très strictes des forces armées indiennes ». M. Franck Saudo a ajouté : « nous sommes très fiers d'être associés à un programme aussi important du Ministère de la Défense indien et très heureux de soutenir une fois de plus HAL, notre partenaire depuis des décennies. Ce programme apportera de nombreuses technologies de pointe à l'écosystème aérospatial indien et à HAL et une motorisation au meilleur niveau aux forces armées indiennes ».

D'autres hélicoptères

Safran et HAL continueront à travailler au développement de cette joint-venture dans les mois à venir, qui vise non seulement à développer un moteur pour l'IMRH, mais aussi pour d'autres hélicoptères. Parallèlement, Safran Helicopter Engines et HAL se sont entendus pour augmenter la part de contenu indien dans le moteur Ardiden 1H1 / Shakti, qui motorise les hélicoptères Dhruv et Light Combat Helicopter (LCH), avec le transfert en Inde de la fabrication de sept pièces critiques de fonderie et de forge destinés à ce moteur.