Une année record pour Safran en 2024

Une excellente année pour Safran

« Grâce aux efforts de nos équipes et en dépit des difficultés persistantes de la chaîne d'approvisionnement et des pressions inflationnistes résiduelles, Safran réalise à nouveau une année remarquable, atteignant des niveaux records en termes de chiffre d’affaires », commente Olivier Andriès, Directeur Général de Safran. Le groupe français a effectivement de quoi se réjouir. En effet, le chiffre d’affaires 2024 ressort à 27 317 M€, soit une hausse remarquable de 17,8 % par rapport à 2023.

La propulsion en tête

En tête, la division propulsion. Son chiffre d'affaires augmente de 15,0 % grâce aux activités de services pour moteurs civils. Soutenues par la forte dynamique du trafic aérien, les activités de services pour moteurs civils sont en hausse de 24,9 %. Selon les nouveaux indicateurs de Safran pour ces activités, de leur côté les Services ont augmenté de 38,0 % portés par les contrats à l’heure de vol pour le LEAP, et de leur côté les Pièces de rechange ont progressé de 16,5 %, essentiellement grâce aux moteurs CFM56 et de forte puissance.

Nouvelle aube de turbine haute pression pour le moteur Leap-1A

Les livraisons de moteurs Leap s'élèvent à 1 407 unités sur l’exercice (contre 1 570 en 2023, soit en baisse de 10 %) et à 378 unités au 4e trimestre 2024. Le 9 décembre 2024, la Federal Aviation Administration (FAA) et l’Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) ont certifié la nouvelle aube de turbine haute pression pour le moteur LEAP-1A qui équipe l’A320neo.

Moteurs militaires et d'hélicoptères

Le chiffre d'affaires lié aux moteurs militaires est en hausse par rapport à 2023, reflétant un niveau de services plus élevé et un mélange de clients en première monte favorable, alors que les livraisons de M88 restent stables, avec 40 livraisons contre 42 en 2023. Enfin, la croissance du chiffre d'affaires des moteurs d'hélicoptères a été tirée par l'augmentation des livraisons de turbines (notamment Arriel) et des contrats de service à l’heure de vol.

Equipements et défense tirés par les systèmes de guidage, l'optronique

Le chiffre d’affaires d’Équipements & Défense progresse de 17,7 %, porté par l’ensemble des activités. Soutenus par la croissance du trafic aérien, notamment long-courrier, les services enregistrent une hausse de 16,8 %, avec une croissance dans toutes les activités, et en particulier dans les systèmes de trains d'atterrissage, la défense, l'avionique, et les systèmes électriques. Les ventes en première monte augmentent de 18,3 % grâce à la hausse des livraisons de nacelles (entrée en service du G700 au 1er semestre, A320neo) et des systèmes électriques (787 et A320neo). Dans les activités de défense, la forte croissance a été principalement tirée par les systèmes de guidage, l'optronique et les systèmes embarqués.

2025 sous de bons auspices

Dans le secteur cive chiffre d’affaires d’Aircraft Interiors enregistre une croissance solide (+25,2 %), mais reste encore inférieur de 5 % à celui de 2019. Cette progression témoigne de la reprise du marché des long-courriers et de la forte demande des compagnies aériennes pour le réaménagement (retrofit) des cabines. Safran revoit ses perspectives à la hausse et prévoit désormais pour 2025 (en excluant l’acquisition envisagée des activités d’actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace) une croissance du chiffre d'affaires d'environ 10 %.