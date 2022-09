Un simulateur de L-39NG pour l'armée de l'air hongroise en plus des 12 avions commandés

12 L-39NG et un système de formation par simulation de vol...

La livraison de douze avions d'entraînement à réaction Aero Vodochody L-39NG à la Hongrie comprendra également un système de formation par simulation au sol. Aero Vodochody a confié la livraison du système de simulation à la société tchèque VR Group, a.s. Cette société est une filiale de l'entreprise publique LOM PRAHA s.p., créée par le ministère de la défense de la République tchèque. Le système d'entraînement au sol fera partie de la livraison de l'avion L-39NG et jouera un rôle essentiel dans l'introduction du nouvel avion dans le processus d'entraînement de l'armée de l'air hongroise. La principale tâche du système de formation sera de fournir aux pilotes un ensemble d'outils et d'équipements de simulation efficaces pour se familiariser avec le nouvel avion. "Ce système apportera un soutien à long terme au processus de formation de l'armée de l'air hongroise dans le domaine de la formation individuelle et collective des pilotes de L-39NG", a déclaré Vít Pavelec, directeur principal des solutions et du support client chez Aero Vodochody.

...Avec simulateurs de bureau, de progression et de mission complète

L'ensemble du système de formation complet se compose de simulateurs de bureau et de progression, ainsi que du simulateur dit de mission complète, qui prépare les futurs pilotes aux tâches tactiques. "Notre principal objectif est de supprimer la frontière entre la formation par simulation et le pilotage d'un véritable avion. Nous voulons rendre ces deux phases aussi proches que possible", a déclaré Vít Ryška, président du conseil d'administration de VR Group, a.s. Le système d'affichage du "simulateur" consiste en un système à neuf canaux qui peut projeter une image sur une surface sphérique dans une plage horizontale de 300° avec une plage verticale de 120°. En plus de voler dans toutes les conditions météorologiques, cela permettra de simuler, par exemple, l'entraînement au vol de nuit, y compris l'utilisation de NVG (Night Vision Goggles) réalistes. Le réalisme de la formation sera encore renforcé par, par exemple, une réplique du siège éjectable ou la préservation de toutes les caractéristiques de vol de la machine réelle grâce à un modèle précis du moteur.

Certifié niveau 2 du FTD

Le système de formation par simulation au sol du L-39NG, qui fait partie des services de soutien associés à cette livraison, sera certifié conforme à la réglementation européenne au niveau 2 du FTD (Flight Training Device). Aero exécutera le contrat pour les "simulateurs" avec VR Group, a.s., avec qui elle coopère étroitement depuis longtemps, et qui est un important fournisseur d'Europe centrale de solutions de formation complètes pour les forces aériennes et terrestres.

Des livraisons à partir de 2024

Aero Vodochody livrera un total de douze avions d'entraînement à réaction L-39NG aux forces de défense hongroises, le premier devant être livré en 2024. Huit avions seront livrés en configuration d'entraînement et quatre en configuration de reconnaissance. "En outre, les nouveaux avions L-39NG conçus pour la formation en grandeur nature des pilotes de l'armée de l'air moderne ont récemment reçu la "certification complète" et peuvent être enregistrés sans restriction auprès de clients du monde entier", a ajouté Vít Pavelec.