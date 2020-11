Le L-39NG évalué en Hongrie

L'Aero Vodochody L-39NG a fait récemment l'objet d'une évaluation en vol par les pilotes de l'armée de l'Air hongroise et plus précisément ceux de l'escadron Gripen. La Hongrie pourrait acheter des L-39NG après avoir eu des L-39 et loué des L-159.

Trois vols d'évaluation Le second prototype de l'Aero Vodochody L-39NG, soit le MSN 7004, a atterri à Kecskemét, base aérienne hongroise le 17 novembre 2020. Dans les jours qui ont suivi, un équipage mixte tchéco-hongrois a effectué trois vols d'évaluation. « Nos pilotes expérimentés ont volé avec le L-39NG et leur impression de l'avion a été positive. Le L-39NG est un avion d'entraînement bon et moderne avec un grand potentiel pour l'avenir », a déclaré le chef de l'armée de l'air hongroise, le major-général Nandor Kilian. Du Gripen au L-39NG Le pilote d'essai d'Aero Vodochody, David Jahoda, a présenté le nouvel avion tchèque du côté hongrois. « Premièrement, il y a eu une introduction de l'avion au sol et une préparation avant le vol. Ensuite, deux instructeurs de vol de l'escadron Gripen hongrois ont piloté l'avion en place arrière pour l'instructeur et le major Tibor Molnar a également effectué un vol dans le poste de pilotage avant », a déclaré le pilote de l'usine David Jahoda. L-39 et L-159 par le passé L'armée de l'air hongroise a historiquement une bonne expérience avec les avions de la production Aero Vodochody. Jusqu'en 2009, ce pays d'Europe centrale exploitait un escadron de L-39 Albatros (depuis 1993, soit un total de 20 L-39, puis 12 avions depuis 1998). De 2007 à 2010, ils ont également formé leurs pilotes à bord d'avions L-159 loués. Les deux types ont fait une très bonne impression en Hongrie pour leurs caractéristiques de vol et leurs capacités opérationnelles. En septembre 2020, l'Autorité de l'aviation militaire du Ministère de la défense de la République tchèque a certifié l'avion L-39NG aux nouvelles normes militaires supranationales, EMAR 21 et EMACC.