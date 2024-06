Un nouveau bâtiment dédié au traitement de surface chez Liebherr

Un centre de compétences spécialisé dans la conception de revêtements durables

Un peu plus d’un an après le début de la construction de son extension sur le site de production de Lindenberg, en Allemagne, Liebherr-Aerospace met la zone en service. Le fournisseur de solutions aéronautiques y a créé un centre de compétences spécialisé dans la conception de revêtements durables. Liebherr-Aerospace a choisi pour le nouveau bâtiment un système de chauffage de pointe déjà utilisée dans les locaux de l’entreprise : la récupération de chaleur à l’aide de pompes à chaleur qui fonctionnent avec du gaz au lieu de réfrigérants. En outre, un système photovoltaïque a été installé sur le toit végétalisé.

Concevoir les procédés de traitement de surface de demain

L’élaboration de revêtements de pointe implique avant tout d’identifier et d’utiliser des matériaux alternatifs et de suivre des procédés respectueux de l’environnement. Dans le domaine aéronautique, comme on le sait, les matériaux doivent satisfaire à des normes de sécurité particulièrement strictes. Avec le procédé de dépose HVOF (High Velocity Oxygen Fuel), Liebherr-Aerospace propose de remplacer le chromage utilisé jusque-là sans compromettre la qualité ou la sécurité des composants aéronautiques. Le nouveau bâtiment est équipé pour mettre en œuvre cette méthode de revêtement. Liebherr exploite un savoir-faire d’exception sur le site de Lindenberg et réduit ainsi considérablement ses besoins de transport. L’entreprise utilise d’ores et déjà le procédé HVOF dans la production en série pour les diamètres extérieur et intérieur des composants. Elle est actuellement la seule du secteur aéronautique à proposer cette technologie.

Un besoin croissant de personnel qualifié

Cet investissement stimule la demande de personnel qualifié. « Nous avons une conscience aiguë de notre responsabilité environnementale, » explique Martin Wandel, directeur général et Chief Operating Officer de Liebherr-Aerospace & Transportation SAS. « En créant le centre de compétence pour les revêtements, nous faisons un pas de plus vers l’élaboration de processus de production respectueux de l’environnement. Nous devons désormais développer nos effectifs de personnel qualifié afin de mettre en œuvre nos projets ».