Liebherr-Aerospace Toulouse acquiert GIT Galvanoplastie Industrielle

GIT intègre Liebherr-Aerospace Toulouse...

Le 15 mars 2024, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, centre d’excellence du Groupe Liebherr pour les systèmes d’air et de gestion thermique, a acheté l’entreprise GIT Galvanoplastie Industrielle Toulousaine SAS. Implantée à Cugnaux en Haute-Garonne, l’entreprise est spécialisée dans le traitement de surface et l’application de peinture liquide sur différents supports pour l’industrie aéronautique. En 2023, GIT SAS a réalisé un chiffre d’affaires de 8M€ et employait plus de 80 salariés.

...Le traitement de surfaces en complément

« Avec l’acquisition de GIT Galvanoplastie Industrielle Toulousaine SAS », commente François Lehmann, Chief Financial Officer de Liebherr-Aerospace & Transportation SAS et Directeur Général de Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, « nous ajoutons une compétence-clé, le traitement de surface, à notre portefeuille de compétences industrielles en nous appuyant sur les compétences des collaborateurs de GIT, bientôt Liebherr-Aerospace Coatings SAS. Nous intégrons à la fois une capacité industrielle et de nouveaux procédés de pointe qui vont nous permettre d’accompagner notre croissance et celle de nos clients. Cette acquisition intervient moins de trois mois après celle des activités de la société SIBI SAS à Montauban, filiale du Groupe KEP Technologies, et la création de notre filiale Liebherr-Aerospace Montauban SAS. Ces deux acquisitions témoignent de notre ambition et notre vision de long terme pour répondre aux besoins croissants du secteur aéronautique, mais aussi de consolider notre implantation en Occitanie » a expliqué François Lehmann, Chief Financial Officer de Liebherr-Aerospace & Transportation SAS et Directeur Général de Liebherr-Aerospace Toulouse SAS.

GIT devient Liebherr-Aerospace Coatings SAS

GIT filiale détenue à 100% par Liebherr-Aerospace Toulouse SAS prendra bientôt la dénomination de Liebherr-Aerospace Coatings SAS. Elle sera dirigée par Guillaume Deltombe, ancien responsable de la production de Liebherr-Aerospace Toulouse SAS.