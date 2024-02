Liebherr-Aerospace Toulouse étend son empreinte industrielle

Naissance de Liebherr-Aerospace Montauban

Suite à son rachat par Liebherr-Aerospace Toulouse, la société SIBI, ancienne filiale du groupe industriel familial KEP Technologies, est désormais dénommée Liebherr-Aerospace Montauban. En 2022, l’entreprise avait réalisé un chiffre d’affaires de quelque 11 M€ et employait plus de 120 personnes sur ses deux sites de Montauban et Toulouse. Tous les salariés ont été repris. Et pour cause : leurs savoir-faire sont devenus extrêmement précieux en ces temps de "tension" sur les métiers qualifiés et d'augmentation des cadences de production, notamment chez Airbus.

Tôlerie, usinage de pièces complexes et soudure aéronautique

« En rachetant SIBI SAS, nous souhaitons améliorer nos performances opérationnelles et industrielles en nous appuyant sur les compétences des collaborateurs de Liebherr-Aerospace Montauban, qui ont une grande expérience dans le domaine de la tôlerie, de l’usinage de pièces complexes, de la soudure aéronautique et de l’assemblage. Notre objectif est de renforcer les capacités industrielles de l’entreprise pour répondre aux besoins croissants du secteur, dans un contexte d’augmentation des cadences de production d’avions », a expliqué François Lehmann, Chief Financial Officer de Liebherr-Aerospace & Transportation SAS et directeur général de Liebherr-Aerospace Toulouse SAS.

Vers les 75 moyen-courriers Airbus par mois

La chaîne des fournisseurs d'Airbus est désormais sur l'objectif des 60 moyen-courriers par mois fixé par l'avionneur et il s'agit de monter progressivement vers les 75 par mois en 2026. D'où l'importance pour Airbus de pouvoir s'appuyer sur une chaîne solide, en capacité de suivre, financièrement et industriellement. Dirigée par Guillaume Deltombe, un ancien responsable de la production, Liebherr-Aerospace Montauban dispose d’un site principal de 3 500 m² situé au nord de la ville de Montauban, et d’un autre d’une superficie d’environ 1 000 m² dans le quartier des Sept Deniers à Toulouse. Ils serviront à produire des pièces destinées à la fabrication d'échangeurs de chaleur, composants clés des systèmes de conditionnement d’air que produit Liebherr-Aerospace Toulouse.