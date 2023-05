Un missile antiaérien russe a frôlé un MQ-9 Reaper américain en Syrie

Quelques mètres de trop

Le 27 novembre 2022, un drone MQ-9 Reaper américain était en patrouille au-dessus de la Syrie. C'est alors qu'un système antiaérien russe Pantsir (SA-22, Growler) avait tiré un missile actif en direction du drone. Si cette information a déjà été confirmée en avril dernier par le Commandement Central (CENTCOM, responsable des opérations au Moyen-Orient, Asie centrale et du Sud), l' Air&Space Forces Magazine a pu obtenir plus de détails sur cet incident.

Le CENTCOM avait déjà confirmé que le Reaper était rentré à sa base mais sans donner l'état de ce dernier. Il semblerait, d'après des militaires américains interrogés par l'Air&Space Forces Magazine, que le missile tiré serait passé à une douzaine de pieds (soit 3,7 mètres) du drone. Le missile aurait alors explosé à seulement 40 pieds (12,2 mètres), endommageant le MQ-9. Comme expliqué ci-dessus, les dommages n'ont pas été assez importants pour abattre le drone, celui-ci étant revenu à sa base aérienne.

Hostilité russe dans les airs

Si les interceptions hostiles par des avions de combat russes étaient devenues monnaie courante, il semblerait que les Russes n'hésitent plus à passer sur des moyens plus offensifs. Il suffit de revenir au 29 septembre 2022, au-dessus de la mer Noire, pour voir un avion de combat Su-27 Flanker tirer un missile air-air non-loin d'un avion de reconnaissance électromagnétique RC-135W Rivet Joint de la Royal Air Force. L'équipage anglais n'aurait eu la vie sauve que grâce à une défaillance du missile russe ( article sur le sujet ).

Il faut aussi rappeler la destruction en mars 2023 du drone MQ-9 Reaper, également en mer Noire. Les Russes avaient tenté d'expliquer que le drone américain effectuait des manœuvres incontrôlées avant de s'écraser en mer. Cette version a très vite sombré dans l'oubli quand le Commandement des Forces armées américaines en Europe (EUCOM) a dévoilé la vidéo filmée par les capteurs optiques du drone : il est clairement possible d'apercevoir que l'avion de combat russe est bel et bien en cause ( plus d'informations ici ).

Ainsi, en seulement six mois, les Russes seraient donc responsables d'au moins trois incidents très sérieux, incluant deux tirs de missiles et la destruction d'un drone. Il faut toutefois noter que pour les deux tirs, les missiles n'ont pas détruit leur cible. Si la défaillance technique est en cause pour le missile tiré sur le RC-135W anglais, il n'est pas encore possible de donner une explication pour le MQ-9 en Syrie : mauvaise utilisation du système ? Pantsir défaillant ? missile défaillant ? La question reste ouverte mais la guerre en Ukraine pose de nombreuses questions sur l'efficacité réelle des systèmes antiaériens russes.