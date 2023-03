Vidéo de la collision en mer Noire : le Su-27 mis en cause

Collision confirmée

Ce 16 mars, le Commandement des Forces armées américaines en Europe a publié la vidéo déclassifiée (disponible ci-dessous) du drone MQ-9 Reaper perdu le 14 mars au-dessus de la mer Noire ( article sur le sujet ). La première partie de la vidéo montre un avion de combat Su-27 russe s'approcher rapidement et à très courte distance de l'arrière du drone MQ-9 Reaper américain avant de s'éloigner, non sans frôler le drone. Il est aussi possible de voir que l'hélice du Reaper est intacte et que le Su-27 effectue un largage de carburant au fur et à mesure qu'il s'approche.

La deuxième partie (00:20 et plus) voit le drone dans un léger virage droite et un Su-27 s'approchant, également en larguant du carburant, mais à plus basse altitude que le précédent passage. Alors que l'avion se rapproche du drone, celui-ci entre en collision avec l'arrière du Reaper. Cette collision est confirmée par la troisième partie de la vidéo : vers 00:38, il est possible d'apercevoir que les pales sont endommagées.