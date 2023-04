L'équipage du RC-135W anglais a la vie sauve grâce à une défaillance du missile russe

C'est tout à fait l'inverse du côté des Forces armées anglaises. Un officiel, interrogé sur les fuites du Pentagone précise : " Une part importante du contenu de ces rapports est fausse, manipulée ou les deux . Nous mettons fortement en garde tout personne prenant la véracité de ces informations au pied de la lettre et leur conseillons également de prendre le temps de remettre en question la source et le but de ces fuites. "

Deux militaires américains anonymes ont confirmé auprès du New York Times que l'incident en question était très sérieux. L'un des deux militaires a notamment qualifié le tir de " vraiment, vraiment effrayant ". Toutefois, les militaires américains n'ont pas confirmé les détails avancés par le journal new-yorkais.

Cependant, comme expliqué dans le New York Times , qui se base sur les documents ayant fuité du Pentagone la semaine passée, le missile était réellement destiné à abattre le RC-135W anglais. Ainsi, alors que l'interception était en cours, l'un des deux pilotes de Su-27 russe a reçu une communication de la part d'un opérateur radar au sol. Le pilote aurait alors mal interprété la communication et aurait compris qu'il avait reçu l'ordre d'abattre l'avion de reconnaissance anglais. Le pilote aurait donc tiré son missile, qui, heureusement, a mal-fonctionné.

Le 29 septembre 2022, un RC-135W Rivet Joint en patrouille dans l'espace aérien international, au-dessus de la mer Noire, était intercepté par deux avions de combat russes Su-27 Flanker. Durant cette interaction, l'un des Flanker russe a tiré un missile air-air dans la zone proche de l'avion de la Royal Air Force ( plus d'informations dans cet article ). Ce tir missile avait alors été pris au sérieux par le Royaume-Uni, qui avait décidé de continuer les missions de ses Rivet Joint au-dessus de la mer Noire, sous l'escorte d'avions de combat. La tension qu'avait provoqué cet incident avait alors été fortement apaisée, que ce soit du côté russe ou anglais.

De plus, les altercations avec les Su-27 russes dans cette région permettent de confirmer que ces appareils sont armés de plusieurs missiles ; pourquoi n'avoir tiré qu'un seul missile alors même que le pilote pensait avoir reçu l'ordre d'abattre l'avion anglais ? C'est d'ailleurs valable en courte ou longue portée ; la version officielle anglaise parle d'un tir missile air-air alors que le chasseur russe se trouvait au-delà de l'horizon du RC-135W anglais. Or, les Su-27 russes emportent généralement deux missiles R-73 (AA-11 Archer) courte portée ainsi que deux missiles R-27 (AA-10 Alamo) longue portée.

Dans tous les cas, une défaillance technique

Officiellement, le Kremlin parle d'une défaillance technique et Ben Wallace, le Secrétaire d’État à la Défense britannique, ne considère pas l'incident comme une escalade de la part des Russes. Officieusement, les documents fuités parlent d'une mauvaise communication entre le pilote et le contrôle au sol. Dans les deux cas, le doute subsiste sur la cause du départ du missile, mais dans les deux versions, le missile a subi une défaillance technique empêchant la destruction de l'avion anglais : est-ce un problème isolé ? Est-ce que les missiles air-air russes sont mal entretenu à tel point qu'ils sont mis à feu de manière inopinée (version officielle) ? Est-ce que les missiles air-air russes sont mal entretenus à tel point qu'ils ne peuvent accrocher leur cible (version officieuse) ?

Il faut noter que le New York Times dévoile aussi que les documents publiés précisent qu'entre le 1er octobre 2022 et février 2023, les aviateurs anglais, français et américains ont dû faire face à 6 évènements durant lesquels des avions de combat russe se sont approchés de leurs appareils, d'une distance de 6 miles nautiques (11,112 kilomètres) à 100 pieds (30,48 mètres). Mais comme décrit précédemment, les autorités officielles réfutent la véracité (partielle ou totale) de ces documents.