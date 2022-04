Un long vol de convoyage pour le Defiant

Montrer le Defiant à ses futurs utilisateurs

Après trois ans de démonstration de ses capacités de vol, l'hélicoptère SB>1 Defiant de Lockheed Martin Sikorsky-Boeing est arrivé à Nashville cette semaine pour donner aux aviateurs de l'US Army un aperçu de cet impressionnant appareil lors du sommet annuel de l'Army Aviation Association of America. But de la visite : donner aux aviateurs de l'armée de terre américaine présents la possibilité de voir de très près le Defiant, dont le programme cadre est l'une des principales priorités de modernisation de l'US Army.

700 nautiques de vol

Bill Fell, de Sikorsky, et Ed Henderscheid, de Boeing, ont piloté le SB>1 Defiant lors de ce voyage mémorable de 700 nautiques (1 296,4 km) entre West Palm Beach, en Floride, et Nashville. C'est la première fois que l'hélicoptère voyage en dehors de l'État de Floride. "Lors du voyage de West Palm Beach à Nashville, le Defiant a utilisé moins de 50 % de la puissance disponible du moteur et moins de 50 % du couple du propulseur", a déclaré Bill Fell. "Le Defiant s'est comporté de manière irréprochable. La consommation de carburant a été égale ou même inférieure à ce que nous attendions", a déclaré Ed Henderscheid. "Ce voyage de 700 milles nautiques est l'aboutissement de trois années de travail acharné sur ce programme".

Les équipementiers choisis

La machine a également fait cette semaine, dans le cadre du programme, l'annonce de la sélection de nouveaux équipementiers. Collins Aerospace notamment qui va fournir sièges pour les navigants et la troupe ainsi que le calculateur de vol Perigon, mais également ATI, à Cudahy, dans le Wisconsin qui réalisera les pièces forgées pour boîtes de transmission, Elbit Systems of America, à Fort Worth, au Texas s'occupera de l'ordinateur de système de mission tandis que Parker Aerospace, à Irvine, en Californie aura la charge des commandes de vol et Kalamazoo, dans le Michigan se vit confier les pompes et modules hydrauliques. Magnaghi Aeronautica, à Medford, New York produira les trains d'atterrissage et Marotta Controls, à Boonton, dans le New Jersey les composants du système d'alimentation électrique. Honeywell fournira son nouveau turbomoteur HTS7500 pour équiper le Defiant X.