Le Defiant réalise le premier profil de mission FLRAA

FVL et FLRAA

Le consortium formé par Lockheed Martin Sikorsky-Boeing a annoncé que son démonstrateur technologique pour le FLRAA (futur aéronef d'assaut à longue portée) de l'US Army a effectué avec succès son premier profil de mission, notamment des opérations de vol à basse altitude et des atterrissages en zone confinée. La réussite de l'essai en vol du SB>1 DEFIANT intervient alors que l'US Army se prépare à choisir entre la proposition de Sikorsky-Boeing et celle Bell Textron sous forme de V-280 Valor (lequel fut le premier à voler) au troisième trimestre 2022 pour la compétition FLRAA. Cette compétition fait partie du FVL (Future Vertical Lift) destiné à remplacer la flotte de UH-60 Black Hawk actuellement en service.

Horizon 2030

Le programme FLRAA n'est pas prévu pour avant 2030. Sikorsky-Boeing propose son Defiant X, lequel se caractérise principalement par son rotor coaxial, son système propulsif en queue et sa vitesse, puisque Sikorsky-Boeing annonce 236 kts (soit environ 437 km/h) en palier avec une forte capacité de décélération jusqu'à la zone d'atterrissage pendant l'essai en vol.

437 km/h en palier avant la décélération

"Nous avons pleinement démontré la capacité du Defiant à exécuter le profil de mission FLRAA en volant à 236 nœuds en palier, puis en réduisant la poussée pour décélérer rapidement à l'approche de la zone d'atterrissage confinée et non améliorée", a déclaré Bill Fell, pilote d'essai en chef du Defiant chez Sikorsky et ex aviateur de l'armée américaine à la retraite. " Ce type de décélération en palier nous a permis de conserver une conscience de la situation et de voir la zone d'atterrissage tout au long de l'approche et de l'atterrissage sans la décélération typique d'un hélicoptère en piqué. Cette zone confinée était extrêmement étroite, ce qui nous a obligés à retarder la descente jusqu'à ce que nous soyons presque au-dessus du lieu d'atterrissage, puis à effectuer un largage quasi vertical. Nous avons posé le Defiant précisément sur l'objectif sans trop d'effort, en descendant dans ce trou étroit tout en maintenant un dégagement de tous les côtés", ajoute Bill Fell.