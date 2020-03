Sikorsky-Boeing sélectionné aux côtés de Bell pour remplacer l'UH-60 Black Hawk

Le programme Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) de l’armée américaine a fait d’importants progrès avec l’attribution, le 16 mars, de contrats à Bell et Sikorsky/Boeing. Les contrats portent sur les travaux de démonstration et de réduction des risques associés au Bell V-280 Valor et à Sikorsky/Boeing SB-1 Defiant. Ces deux types d'appareils deviennent les prétendants officiels pour la sélection FLRAA, qui permettra de trouver un successeur au Sikorsky UH-60 Black Hawk actuellement utilisé au sein de l'US Army.

V-280 et SB-1 L’armée américaine a annoncé que Sikorsky-Boeing et son SB-1 ont été choisis pour poursuivre ses avancées dans le cadre du programme de démonstration et de réduction des risques (CD-RR) liés au programme FLRAA, soit le remplacement de l'hélicoptère Sikorsky UH-60 Black Hawk actuellement en service au sein de l'armée de terre américaine. CD-RR Aussi bien Bell (avec son V-280 Valor) que Sikorsky/Boeing s’appuieront sur les grandes quantités de données de vol amassées avec les prototypes V-280 et SB-1, qui ont été construits pour les essais de démonstration de technologie multirôle interarmées (JMR-TD) de l’US Army. Alors que la majorité des travaux de JMR-TD étaient financés par les entreprises, le DoD -soit le ministère de la défense américain- va fournir environ les deux tiers du financement de la phase CD-RR, le programme de démonstration et de réduction des risques. Objectif 2030 Le SB-1 a volé pour la première fois en mars 2019, mais il a été temporairement cloué au sol peu de temps après. L'appareil a repris les vols depuis et désormais l’objectif est de pousser son enveloppe de vitesse à au moins 250 kts, soit 463 km/h. Pendant deux ans, les deux hélicoptéristes réaliseront des études de risques, ce qui mènera au lancement d’un programme complet, suivi d'une sélection définitive en 2022. La conception gagnante FLRAA, dont l'entrée en service est prévue vers 2030.